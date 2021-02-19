"Москва и мир": медицинское оборудование в столице и отказ от вакцинации в Ватикане

Пандемия идет на спад. Об этом заявил Сергей Собянин. Мэр особо отметил, что система здравоохранения выдержала экстремальную нагрузку и во многом благодаря тому, что город не столкнулся с дефицитом медицинского оборудования.

Еще 10 лет назад столичные власти начали масштабное переоснащение больниц и поликлиник. Меняли абсолютно все – от термометров до рентген-аппаратов и УЗИ. Теперь томографию можно сделать в обычной районной поликлинике. Срок ожидания исследования, по словам мэра, как правило, не превышает 10 дней. Томографы в период пандемии оказались незаменимыми помощниками врачей. Они обеспечили раннюю диагностику пневмонии, вызванной коронавирусом.

В планах столичных властей дальнейшее совершенствование столичной системы здравоохранения. До 2024 года больницы и поликлиники получат еще 6 тысяч единиц новейшего оборудования: томографы, маммографы, аппараты УЗИ и многое другое.

В Москве транзитные фуры не пустят на МКАД во время метели, которая прогнозируется 20 и 21 февраля. Мера будет временной – снегопад ожидается сильный, а большегрузы не должны мешать очистке дорог. Фурам нужно будет строить альтернативный маршрут через ЦКАД.

Жителей столичного региона предупреждают о том, что в День защитника Отечества может выпасть до трети месячной нормы осадков. Также будет сильный ветер, не спадет пока и мороз. Сильные метели накрыли не только регионы Центрального округа страны, но и юг.

От последствий снежного шторма постепенно приходит себя Сочи. В городе были транспортные проблемы и отключения электричества. А в Хостинском районе из-за осадков случился оползень. Снегопад на юге также привел к тому, что впервые пришлось перекрывать Крымский мост – все из-за из-за плохой видимости и сугробов. Пока дорожные службы расчищали проезжую часть, водители стояли в заторах на трассе "Таврида" более 6 часов.

В Ватикане за отказ от вакцинации против коронавируса можно лишиться работы. Соответствующий указ подписал губернатор города-государства. Исключение сделано лишь для тех, у кого есть медицинские противопоказания. В Италии вакцинация от COVID-19 – дело добровольное, поэтому, естественно, ватиканские правила вызвали массу критики.

Новаторы прививочной кампании попытались оправдаться – они действовали из лучших побуждений и опирались на морально-нравственные каноны – ведь человек, отказавшийся от прививки, сознательно подвергает опасности не только себя, но и окружающих. Местные власти пообещали не бросать уволенного на произвол судьбы, а с папской помощью подыскать ему новую работу.

Что касается самого Папы, то он сделал прививку от коронавируса одним из первых. В полемику насчет скандального указа он решил не вступать. Однако его позиция в этом вопросе вполне ясна – Франциск предупредил журналистов, которые будут сопровождать его в марте в Ирак, что они должны привиться от коронавируса в обязательном порядке.