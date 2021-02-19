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Общество

16:00

"Москва и мир": медицинское оборудование в столице и отказ от вакцинации в Ватикане

город медицина мэр Москвы общество погода регионы за рубежом Александра Корнева видео

Пандемия идет на спад. Об этом заявил Сергей Собянин. Мэр особо отметил, что система здравоохранения выдержала экстремальную нагрузку и во многом благодаря тому, что город не столкнулся с дефицитом медицинского оборудования.

Еще 10 лет назад столичные власти начали масштабное переоснащение больниц и поликлиник. Меняли абсолютно все – от термометров до рентген-аппаратов и УЗИ. Теперь томографию можно сделать в обычной районной поликлинике. Срок ожидания исследования, по словам мэра, как правило, не превышает 10 дней. Томографы в период пандемии оказались незаменимыми помощниками врачей. Они обеспечили раннюю диагностику пневмонии, вызванной коронавирусом.

В планах столичных властей дальнейшее совершенствование столичной системы здравоохранения. До 2024 года больницы и поликлиники получат еще 6 тысяч единиц новейшего оборудования: томографы, маммографы, аппараты УЗИ и многое другое.

В Москве транзитные фуры не пустят на МКАД во время метели, которая прогнозируется 20 и 21 февраля. Мера будет временной – снегопад ожидается сильный, а большегрузы не должны мешать очистке дорог. Фурам нужно будет строить альтернативный маршрут через ЦКАД.

Жителей столичного региона предупреждают о том, что в День защитника Отечества может выпасть до трети месячной нормы осадков. Также будет сильный ветер, не спадет пока и мороз. Сильные метели накрыли не только регионы Центрального округа страны, но и юг.

От последствий снежного шторма постепенно приходит себя Сочи. В городе были транспортные проблемы и отключения электричества. А в Хостинском районе из-за осадков случился оползень. Снегопад на юге также привел к тому, что впервые пришлось перекрывать Крымский мост – все из-за из-за плохой видимости и сугробов. Пока дорожные службы расчищали проезжую часть, водители стояли в заторах на трассе "Таврида" более 6 часов.

В Ватикане за отказ от вакцинации против коронавируса можно лишиться работы. Соответствующий указ подписал губернатор города-государства. Исключение сделано лишь для тех, у кого есть медицинские противопоказания. В Италии вакцинация от COVID-19 – дело добровольное, поэтому, естественно, ватиканские правила вызвали массу критики.

Новаторы прививочной кампании попытались оправдаться – они действовали из лучших побуждений и опирались на морально-нравственные каноны – ведь человек, отказавшийся от прививки, сознательно подвергает опасности не только себя, но и окружающих. Местные власти пообещали не бросать уволенного на произвол судьбы, а с папской помощью подыскать ему новую работу.

Что касается самого Папы, то он сделал прививку от коронавируса одним из первых. В полемику насчет скандального указа он решил не вступать. Однако его позиция в этом вопросе вполне ясна – Франциск предупредил журналистов, которые будут сопровождать его в марте в Ирак, что они должны привиться от коронавируса в обязательном порядке.

Сюжет: Коронавирус COVID-19
Программа: Москва и мир

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