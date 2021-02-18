"Москва и мир": испытания вакцины "Спутник Лайт" и морозы в Техасе

В Москве начались клинические испытания вакцины "Спутник Лайт". Ее разработали в центре имени Гамалеи. Для вакцинации "Спутником Лайт" потребуется только один визит в поликлинику. Иммунитет начнет формироваться спустя 7 дней, а максимума достигнет через месяц. В тестах этого препарата примут участие более 6 тысяч человек. Запись добровольцев открыта на портале mos.ru. Кроме того, скоро в России появится третья вакцина – 20 февраля ожидается регистрация препарата "КовиВак", разработанного центром имени Чумакова. Он может поступить в оборот уже в марте.

Прощание с Андреем Мягковым пройдет 20 февраля в МХТ имени Чехова, а похороны – на Троекуровском кладбище. Народный артист скончался на 83-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Любимый россиянами актер по первому образованию был химиком. Его заметил один из педагогов школы-студии МХАТ на любительском спектакле. Таким образом Мягков начал осваивать другую специальность. Дебют Мягкова в кино состоялся в комедии "Похождения зубного врача". Знаменитым актер стал после культового фильма "Ирония судьбы, или С легким паром". Успех повторится спустя 2 года после роли в комедии "Служебный роман". В 2007 году Мягков вернулся к роли Жени Лукашина в фильме "Ирония судьбы. Продолжение". Это было одно из последних появлений Мягкова на экране.

Миллионы жителей Техаса остались без тепла и электричества. Причина тому – аномальные холода. В Хьюстоне температура воздуха опустилась ниже -8 градусов впервые за 100 лет. В северных штатах зафиксированы еще более сильные холода. В Техасе случился настоящий коммунальный апокалипсис. Там был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Сейчас в штате функционирует автономная сеть энергоснабжения. Для обогрева некоторые жители разводят костры и заводят автомобили. Это привело к жертвам – 20 человек отравились угарным газом. Холод остановил работу некоторых заводов, был отключен реактор атомной станции. В регионе нарушено транспортное сообщение, вакцинация от коронавируса под угрозой срыва. При этом в выходные Техас ожидают еще более сильные морозы.