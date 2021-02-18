"Москва и мир": испытания вакцины "Спутник Лайт" и морозы в Техасе

В Москве начались клинические испытания вакцины "Спутник Лайт". Ее разработали в центре имени Гамалеи. Для вакцинации "Спутником Лайт" потребуется только один визит в поликлинику. Иммунитет начнет формироваться спустя 7 дней, а максимума достигнет через месяц. В тестах этого препарата примут участие более 6 тысяч человек. Запись добровольцев открыта на портале mos.ru. Кроме того, скоро в России появится третья вакцина – 20 февраля ожидается регистрация препарата "КовиВак", разработанного центром имени Чумакова. Он может поступить в оборот уже в марте.
Прощание с Андреем Мягковым пройдет 20 февраля в МХТ имени Чехова, а похороны – на Троекуровском кладбище. Народный артист скончался на 83-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Любимый россиянами актер по первому образованию был химиком. Его заметил один из педагогов школы-студии МХАТ на любительском спектакле. Таким образом Мягков начал осваивать другую специальность. Дебют Мягкова в кино состоялся в комедии "Похождения зубного врача". Знаменитым актер стал после культового фильма "Ирония судьбы, или С легким паром". Успех повторится спустя 2 года после роли в комедии "Служебный роман". В 2007 году Мягков вернулся к роли Жени Лукашина в фильме "Ирония судьбы. Продолжение". Это было одно из последних появлений Мягкова на экране.
Миллионы жителей Техаса остались без тепла и электричества. Причина тому – аномальные холода. В Хьюстоне температура воздуха опустилась ниже -8 градусов впервые за 100 лет. В северных штатах зафиксированы еще более сильные холода. В Техасе случился настоящий коммунальный апокалипсис. Там был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Сейчас в штате функционирует автономная сеть энергоснабжения. Для обогрева некоторые жители разводят костры и заводят автомобили. Это привело к жертвам – 20 человек отравились угарным газом. Холод остановил работу некоторых заводов, был отключен реактор атомной станции. В регионе нарушено транспортное сообщение, вакцинация от коронавируса под угрозой срыва. При этом в выходные Техас ожидают еще более сильные морозы.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: