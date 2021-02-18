"Москва и мир": электронные медкарты и прощание с Андреем Мягковым

Городские поликлиники в будущем будут оформлять исключительно электронные медицинские карты, дублировать на бумаге их перестанут. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова. Пилотный проект стартует в апреле. Он пройдет на базе двух детских поликлиник.

В настоящее время активно ведется работа по оцифровке необходимой информации. Если все пойдет по плану, то уже осенью город приступит к массовой реализации проекта во всех детских поликлиниках. По итогам этих работ будет принято решение о сроках внедрения электронного сервиса в медучреждениях для взрослых.

В электронных медкартах есть сведения о пациенте, протоколы осмотров, назначения, больничный лист и другие данные. Доступ к ним можно оформить на портале mos.ru. Для этого пользователь должен иметь полис ОМС и быть старше 15 лет. Доступ к карте ребенка родители могут оформить, подав отдельную заявку.

За год работы сервиса москвичи воспользовались им более 24 миллионов раз. Ежедневно свою электронную карту через портал mos.ru проверяют около 40 тысяч человек.

Прощание с Андреем Мягковым пройдет 20 февраля в МХТ имени Чехова, а похороны – на Троекуровском кладбище. Народному артисту было 82 года. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Популярный и любимый россиянами актер по первому образованию был химиком. Заметил его один из педагогов Школы-студии МХАТ на любительском спектакле. Так Андрей Мягков начал осваивать другую специальность.

Окончив Школу-студию, он начал играть на сцене. Дебют Мягкова в кино состоялся сразу с главной роли в комедии "Похождения зубного врача". Затем он снялся в фильмах "Братья Карамазовы", "Старый дом", "Серебряные трубы". Но буквально проснулся знаменитым актер после культовой "Иронии судьбы". Успех повторился спустя два года, снова после роли в комедии Эльдара Рязанова – в "Служебном романе".

Актер и режиссер продолжил работать и дальше – Мягков снялся в "Жестоком романсе", "Гараже". А в 2007 году он снова стал Женей Лукашиным в продолжении "Иронии судьбы". Это было одно из последних появлений актера на экране – последние 10 лет он не снимался в кино.

Тысячи бойцов Нацгвардии останутся в Вашингтоне до середины марта. Местные власти опасаются новых беспорядков. Они не исключают, что сторонники экс-президента вновь могут попытаться штурмовать Капитолий. Называется даже конкретная дата – 4 марта. Раньше в США в этот день проходила инаугурация президента.

Информация о возможном штурме Капитолия активно обсуждается в соцсетях. Правда, цель его уже не совсем понятна, так как сам виновник волнений Дональд Трамп не уверен в том, что будет участвовать в следующих президентских выборах. От ответа на подобные вопросы он уклоняется. Зато всегда готов напомнить СМИ, что его поддерживают огромное количество американцев. Более того, экс-президент уверен, что сейчас число его сторонников больше, чем было до выборов 2020 года.

Что касается Трампа-бизнесмена, то дела его тоже не очень. В Атлантик-Сити взорвали принадлежащее ему 39-этажное здание. Решение о сносе было принято после того, как расположенные в нем отель и казино разорились и здание начало разрушаться. Местные власти обдумывают, как использовать освободившееся место.