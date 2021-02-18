"Москва и мир": вакцинация от COVID-19 в столице и стыковка "Прогресса" с МКС

18 февраля, 18:00
Более полумиллиона москвичей уже привились от коронавируса, еще почти 60 тысяч пройдут процедуру в ближайшие две недели. Они получат прививку согласно электронной записи в поликлиниках. Сделать укол в порядке живой очереди можно в мобильных пунктах, которые начали работать в городе в середине января. Услуга оказалась популярной, и власти решили увеличить количество мобильных бригад.
18 февраля еще две начали принимать горожан – на ВДНХ и в торговом центре "Европейский". В пунктах вакцинации соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования. Прием проводят врачи городских поликлиник. Пациентов обязательно осматривают перед приемом и отслеживают их самочувствие в течение получаса после введения препарата.
Вакцинация в мобильном пункте также бесплатная. После введения первого компонента врач назначит день для второго этапа вакцинации. Разница между приемами – 21 день.
Грузовой корабль "Прогресс", запущенный в понедельник с космодрома "Байконур", успешно пристыковался к Международной космической станции. Впервые сближение проходило с помощью навигационных спутников ГЛОНАСС, а не радиотехнической системы "Курс". Грузовик должен был причалить к модулю "Пирс" автоматически, однако примерно на 20 метрах до станции космонавт Сергей Рыжиков взял управление на себя.
Как пояснили в Роскосмосе, стыковку пришлось проводить в ручном режиме, поскольку корабль отклонился от нужной траектории. Причина будет выясняться. "Прогресс" доставил на МКС топливо, воду, продукты, одежду и разное оборудование для проведения экспериментов. Кроме того, космонавтам прислали ремонтно-восстановительный комплект для герметизации трещины на станции и приборы для детального изучения утечки воздуха.
После выполнения своей миссии грузовик "Прогресс" вместе со стыковочным модулем "Пирс" будет затоплен в Тихом океане. Освободившееся место займет новый российский модуль "Наука", запустить который планируют летом.
Общее число случаев заражения COVID-19 за неделю снизилось на 16%. На 10% уменьшилось количество летальных исходов. Такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения. Самые заметные позитивные сдвиги зафиксированы в Африке и Западно-Тихоокеанском регионе. В тройку лидеров по снижению числа случаев коронавируса вошли Европа, а также Северная и Южная Америки.
Мировым лидером прививочной кампании остается Израиль. Вакцинировать население там начали 20 декабря и уже привили 40% израильтян. Таких масштабов удалось достичь благодаря специальному соглашению с компанией Pfizer. Израиль был объявлен "международной моделью быстрой вакцинации". К концу марта все жители старше 16 лет смогут сделать прививку.
Успешная антиковидная кампания позволила властям начать процедуру смягчения ограничительных мер. В воскресенье в стране заработают торговые центры, отели, спортивные залы и магазины. Но не для всех – согласно плану, пойти на фитнес или поселиться в гостинице смогут только люди с "зелеными паспортами", то есть те, кто завершил процедуру вакцинации.
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