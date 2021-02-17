"Москва и мир": прививочная кампания в столице и вулкан Этна

Более полумиллиона москвичей уже привились от коронавируса. Еще почти 60 тысяч человек пройдут процедуру в ближайшие две недели. Они получат прививку согласно электронной записи в поликлиниках. Для этих целей там открыты 100 специальных кабинетов. Прием пациентов ведется ежедневно – с 08:00 до 20:00.

Сделать укол в порядке живой очереди можно в мобильном пункте. В городе они начали работать в середине января. Услуга оказалась популярной, и власти решили увеличить количество мобильных бригад.

В среду, 17 февраля, еще две начали принимать горожан на ВДНХ и в торговом центре "Европейский". В пунктах вакцинации соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования. Прием проводят врачи городских поликлиник. Пациентов обязательно осматривают перед приемом и отслеживают их самочувствие в течение получаса после введения препарата.

Вакцинация в мобильном пункте также бесплатная. После введения первого компонента врач назначит день для второго этапа вакцинации. Разница между приемами составляет 21 день.

На Сицилии второй день буянит вулкан Этна. Проснулся он резко. Не успели сейсмологи зафиксировать его активность, как в небо на высоту более тысячи метров взлетел столб дыма.

Населенные пункты в радиусе нескольких километров оказались засыпаны пеплом. Он ложился кусками размером с град. Черный шлейф двигался со скоростью более 12 метров в секунду. Вместе с пеплом на населенные пункты обрушился каменный дождь. Пострадавших нет, но многие постройки теперь нуждаются в ремонте.

Следом исполин выпустил фонтан лавы. Огненный поток разлился вдоль долины у юго-восточного подножья. При этом извержение сопровождалось сильными колебаниями земли и инфразвуком. Было решено приостановить работу Международного аэропорта в Катанье.

При этом местные власти подчеркивают, что угрозы для населения региона нет. Не смотря на то, что самый высокий в Европе действующий вулкан, засыпать пока не собирается, уровень природной угрозы уже снизили с красного до оранжевого. В городах началась уборка почерневших от пепла улиц. Автовладельцы и фермеры подсчитывают во сколько на этот раз им обошелся прерванный сон исполина.

Все больше стран доверяют "Спутнику V". Россия подала заявку на регистрацию вакцины в Молдавии. Сейчас регулятор республики рассматривает документы. Также процесс регистрации российского препарата уже запустили в ЮАР. Ранее власти республики отказались от вакцины компании AstraZeneca, потому что выяснилось, что она плохо защищает от нового "южноафриканского" штамма коронавируса.

Кроме того, 17 февраля "Спутник V" поступит в Черногорию, а 18 февраля небольшую партию отправят в Парагвай. Начались переговоры о закупке российского препарата Словакией. Премьер страны отметил, что это средство с высокой эффективностью, прививку именно им хотели бы получить миллионы граждан.

Тем временем в научном центре "Вектор" подтвердили эффективность обеих российских вакцин – "Спутника V" и "ЭпиВакКороны" – в отношении "британского" варианта коронавируса. Защитный эффект был виден в реакциях с сыворотками, которые получили от пациентов, привитых этими препаратами. Сыворотки сработали и против "британского" штамма, и против вируса, не содержащего такого набора мутаций.