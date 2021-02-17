"Москва и мир": прививочная кампания в столице и вакцинация в Израиле

Более полумиллиона москвичей уже привились от коронавируса. Еще почти 60 тысяч человек пройдут процедуру в ближайшие две недели. Они получат прививку согласно электронной записи в поликлиниках. Для этих целей там открыты 100 специальных кабинетов. Прием пациентов ведется ежедневно – с 08:00 до 20:00.

Сделать укол в порядке живой очереди можно в мобильном пункте. В городе они начали работать в середине января. Услуга оказалась популярной, и власти решили увеличить количество мобильных бригад.

В среду, 17 февраля, еще две начали принимать горожан на ВДНХ и в торговом центре "Европейский". В пунктах вакцинации соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования. Прием проводят врачи городских поликлиник. Пациентов обязательно осматривают перед приемом и отслеживают их самочувствие в течение получаса после введения препарата.

Вакцинация в мобильном пункте также бесплатная. После введения первого компонента врач назначит день для второго этапа вакцинации. Разница между приемами составляет 21 день.

Общее число случаев заражения COVID-19 за неделю снизилось на 16%, на 10% уменьшилось количество летальных исходов. Такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения. Самые заметные позитивные сдвиги зафиксированы в Африке и Западно-Тихоокеанском регионе.

В тройку лидеров по снижению числа случаев коронавируса вошли Европа, а также Северная и Южная Америка. Мировым лидером прививочной кампании остается Израиль. Вакцинировать население там начали 20 декабря и уже привили 40 процентов израильтян. Таких масштабов удалось достичь благодаря специальному соглашению с компанией Pfizer.

Израиль объявлен "Международной моделью быстрой вакцинации". К концу марта все жители старше 16 лет смогут сделать прививку. Успешная антиковидная кампания позволила властям начать процедуру смягчения ограничительных мер. В воскресенье в стране заработают торговые центры, отели, спортивные залы и магазины, но не для всех. Согласно плану, пойти на фитнес или поселиться в гостинице смогут только люди с "зелеными паспортами", то есть те, кто завершил процедуру вакцинации.

Грузовой корабль "Прогресс", запущенный в понедельник с космодрома Байконур, успешно пристыковался к Международной космической станции. Впервые сближение проходило с помощью навигационных спутников ГЛОНАСС, а не радиотехнической системы "Курс".

Грузовик должен был причалить к модулю "Пирс" автоматически, однако примерно на 20 метрах до станции космонавт Сергей Рыжиков взял управление на себя. Как пояснили в "Роскосмосе", стыковку пришлось проводить в ручном режиме, поскольку корабль слишком отклонился от нужной траектории. Причина будет выясняться.

"Прогресс" доставил на МКС топливо, воду, продукты, одежду и разное оборудование для проведения экспериментов. Кроме того, космонавтам прислали ремонтно-восстановительный комплект для герметизации трещины на станции и приборы для детального изучения утечки воздуха. После выполнения своей миссии грузовик "Прогресс" вместе со стыковочным модулем "Пирс" будет затоплен в Тихом океане. Освободившееся место займет новый российский модуль "Наука", запустить который планируют летом.