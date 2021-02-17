"Москва и мир": столичные КТ-центры и вакцинация в Израиле

Почти полмиллиона исследований с начала пандемии коронавируса сделали в столичных КТ-центрах. В городе продолжают работать 33 амбулаторных пункта. Некоторые из них принимают пациентов круглосуточно.

Все центры организованны на базе поликлиник. Там проводят комплексную высокоточную диагностику людей с подозрением на коронавирус. Помимо компьютерной томографии, делают анализ крови и снимают электрокардиограмму. При обработке результатов исследований используются технологии с применением искусственного интеллекта, что практически исключает вероятность неточностей при постановке диагноза.

Между тем москвичи сдали уже 10 тонн плазмы с антителами к коронавирусу. Донорами стали более 13 тысяч человек. Переливание плазмы начали применять в московских больницах в апреле прошлого года. Исследования доказали, что это эффективный метод лечения COVID-19. Положительный результат достигается за счет специфических антител, которые содержит плазма. Они помогают нейтрализовать вирус. Донорами плазмы могут стать люди, переболевшие коронавирусом. Им должно быть от 18 до 55 лет.

Общее число случаев заражения COVID-19 за неделю снизилось на 16%, на 10% уменьшилось количество летальных исходов. Такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения. Самые заметные позитивные сдвиги зафиксированы в Африке и Западно-Тихоокеанском регионе.

В тройку лидеров по снижению числа случаев коронавируса вошли Европа, а также Северная и Южная Америки. Мировым лидером прививочной кампании остается Израиль. Вакцинировать население там начали 20 декабря и уже привили 40 процентов израильтян. Таких масштабов удалось достичь благодаря специальному соглашению с компанией Pfizer.

Израиль объявлен "Международной моделью быстрой вакцинации". К концу марта все жители старше 16 лет смогут сделать прививку. Успешная антиковидная кампания позволила властям начать процедуру смягчения ограничительных мер. В воскресенье в стране заработают торговые центры, отели, спортивные залы и магазины, но не для всех. Согласно плану, пойти на фитнес или поселиться в гостинице смогут только люди с "зелеными паспортами", то есть те, кто завершил процедуру вакцинации.

Все больше стран доверяют "Спутнику V". Россия подала заявку на регистрацию вакцины в Молдавии. Сейчас регулятор республики рассматривает документы. Также процесс регистрации российского препарата уже запустили в ЮАР. Ранее власти республики отказались от вакцины компании AstraZeneca, потому что выяснилось, что она плохо защищает от нового "южноафриканского" штамма коронавируса.

Кроме того, 17 февраля "Спутник V" поступит в Черногорию, а 18 февраля небольшую партию отправят в Парагвай. Начались переговоры о закупке российского препарата Словакией. Премьер страны отметил, что это средство с высокой эффективностью, прививку именно им хотели бы получить миллионы граждан.

Тем временем в научном центре "Вектор" подтвердили эффективность обеих российских вакцин – "Спутника V" и "ЭпиВакКороны" – в отношении "британского" варианта коронавируса. Защитный эффект был виден в реакциях с сыворотками, которые получили от пациентов, привитых этими препаратами. Сыворотки сработали и против "британского" штамма, и против вируса, не содержащего такого набора мутаций.