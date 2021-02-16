"Москва и мир": финансовая поддержка и непогода в Греции

Детские онкологические клиники в Москве и врачи, работающие с коронавирусными больными получат финансовую поддержку. Гранды на применение инновационных методик выделили Морозовской больнице и Центру имени Войно-Ясенецкого. Речь идет о более чем 460 миллионах рублей.

Московские специалисты уже сейчас используют новейшие технологии в онкохирургии. Например, проводят молекулярную, точечную и иммунную терапию у детей. Выделение грантов позволит дальше проводить исследования и внедрять новые методы диагностики и лечения детской онкологии.

Кроме того, из бюджета Москвы выделено три миллиарда рублей для дополнительных выплат медработникам, которые лечат пациентов с коронавирусом. Врачи стационаров будут дополнительно получать 70 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал – 50 тысяч рублей , младший – 30 тысяч рублей. Такая же надбавка ждет работников амбулаторных КТ-центров и городских поликлиник.

"Медея Афинская" – циклон с таким названием обрушился на Грецию. Столицу страны засыпало снегом, который идет второй день подряд. Движение на магистралях сильно затруднено. Многие жители не смогли попасть на работу. Утром все автобусы вынужденно вернулись в депо. Станции метро, которые имеют наземные участки, закрылись. Перестали курсировать электрички в аэропорт. Из-за наледи на проводах возникли перебои с электричеством. Помешала непогода и прививочной кампании. Все запланированные процедуры в Афинах пока отменены.

Лопатами и терпением запаслись также жители Турции. По центру и северо-западу страны прошелся мощный снегопад. В Стамбуле накануне выпало столько снега, что там пришлось отменять занятия в школах. Заторы на дорогах достигали 10 баллов. При этом, по прогнозу, стихия может задержаться в стране еще на несколько дней.

Арктические пейзажи сейчас и в Польше. Впервые за много лет из-за сильных холодов у побережья замерзло Балтийское море. Этот вид привлекает сотни местных жителей.

Колбаса и сосиски в России могут подорожать. Переработчики мяса просят торговые сети повысить закупочные цены на 10-15%, пишет "Коммерсант". Производители заявляют, что дороже стало обходиться сырье – свинина и мясо птицы. Так, год назад тушка бройлера стоила 92 рубля за килограмм, а сейчас – 138 рублей.

Кроме того, по прогнозам, в этом году якобы могут вырасти цены и на говядину – в пределах 15 процентов. Однако в Минсельхозе не видят оснований для какого-либо повышения цен. В ведомстве отмечают, что из-за перенасыщения рынка в начале этого года стоимостью куриного мяса, наоборот, снизилась. А цены на свинину в течение нескольких лет в целом не меняются. Обращение же мясопереработчиков в Минсельхозе пока не получали.

Ранее стало известно, что продукты в российской несетевой торговле за 2020 год подорожали в среднем почти на пять с половиной процентов. Цены повысились в основном на растительное масло, муку, майонез и гречку.