"Москва и мир": финансовая поддержка и вакцинация в Японии

Детские онкологические клиники в Москве и врачи, работающие с коронавирусными больными, получат финансовую поддержку. Гранды на применение инновационных методик выделили Морозовской больнице и Центру имени Войно-Ясенецкого. Речь идет о более чем 460 миллионах рублей.

Московские специалисты уже сейчас используют новейшие технологии в онкохирургии – например, проводят молекулярную, точечную и иммунную терапию у детей. Выделение грантов позволит дальше проводить исследования и внедрять новые методы диагностики и лечения детской онкологии.

Кроме того, из бюджета Москвы выделено три миллиарда рублей для дополнительных выплат медработникам, которые лечат пациентов с коронавирусом. Врачи стационаров будут дополнительно получать 70 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал – 50 тысяч рублей, младший – 30 тысяч рублей. Такая же надбавка ждет работников амбулаторных КТ-центров и городских поликлиник.

В Японии проблемы с вакцинацией от коронавируса начались раньше самой прививочной кампании. Медикам придется выбросить часть вакцины. Дело в том, что каждый флакон Pfizer рассчитан на шесть инъекций. Полностью извлечь раствор из ампулы позволяют только специализированные шприцы. Они, как выяснилось, находятся в большом дефиците, и купить их в нужном объеме не получится. Поэтому японцев будут прививать обычными шприцами, а они могут выкачать лишь пять доз вакцины. В итоге вакцинировать смогут лишь 60 миллионов жителей. Изначально речь шла о 72 миллионах.

Разгорелся прививочный скандал и в Перу. Местный медицинский регулятор еще не одобрил китайский препарат Sinopharm, а вакцинация в стране им уже началась. Около 500 человек, большинство из которых высокопоставленные чиновники, тайно сделали себе прививки. Власти страны отреагировали мгновенно. Нарушители, получившие антитела, взамен могут лишиться своих должностей.

Колбаса и сосиски в России могут подорожать. Переработчики мяса просят торговые сети повысить закупочные цены на 10–15%, пишет "Коммерсант". Производители заявляют, что дороже стало обходиться сырье – свинина и мясо птицы. Так, год назад тушка бройлера стоила 92 рубля за килограмм, а сейчас – 138 рублей.

Кроме того, по прогнозам, в этом году якобы могут вырасти цены и на говядину – в пределах 15 процентов. Однако в Минсельхозе не видят оснований для какого-либо повышения цен. В ведомстве отмечают, что из-за перенасыщения рынка в начале этого года стоимость куриного мяса, наоборот, снизилась. А цены на свинину в течение нескольких лет в целом не меняются. Обращение же мясопереработчиков в Минсельхозе пока не получали.

Ранее стало известно, что продукты в российской несетевой торговле за 2020 год подорожали в среднем почти на пять с половиной процентов. Цены повысились в основном на растительное масло, муку, майонез и гречку.