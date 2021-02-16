"Москва и мир": новостройка по программе реновации и непогода в Греции

В Можайском районе столицы готов дом по программе реновации. В новостройку на улице Кубинке переезжают жители дома, построенного еще в 1937 году. Там было много коммуналок. Теперь же москвичи получат комфортабельные квартиры уже с отделкой. Новый дом осмотрел Сергей Собянин.

Его построили буквально в 60 метрах от старого, а сам район недавно благоустроили. Стало лучше в Можайском районе и с общественным транспортом, там появились платформы МЦД, а в этом году откроется и станция БКЛ "Давыдково".

"Медея Афинская" – циклон с таким названием обрушился на Грецию. Столицу страны засыпало снегом, который идет второй день подряд. Движение на магистралях сильно затруднено. Многие жители не смогли попасть на работу. Утром все автобусы вынужденно вернулись в депо. Станции метро, которые имеют наземные участки, закрылись. Перестали курсировать электрички в аэропорт. Из-за наледи на проводах возникли перебои с электричеством. Помешала непогода и прививочной кампании. Все запланированные процедуры в Афинах пока отменены.

Лопатами и терпением запаслись также жители Турции. По центру и северо-западу страны прошелся мощный снегопад. В Стамбуле накануне выпало столько снега, что там пришлось отменять занятия в школах. Заторы на дорогах достигали 10 баллов. При этом, по прогнозу, стихия может задержаться в стране еще на несколько дней.

Арктические пейзажи сейчас и в Польше. Впервые за много лет из-за сильных холодов у побережья замерзло Балтийское море. Этот вид привлекает сотни местных жителей.



Сильнейший снегопад парализовал Сахалин. Остров остался без транспортного сообщения с материком. Власти закрыли паромную переправу, отменили авиарейсы. Кроме того, стихия повлияла на работу школ. В целях безопасности детей временно перевели на дистанционное обучение.

Мороз и метель также накрыли Приморский край. Непогода сопровождается сильным ветром. В соцсетях появилось видео, предположительно, из Владивостока. На кадрах курсанты пытаются преодолеть подъем. Их буквально сносит ветром. Они скользят и держатся друг за друга, чтобы не упасть.

Погодный сюрприз также ждал жителей региона совсем в другой части страны – сильнейший снегопад прошел на Кубани. В Краснодаре задержаны около 20 рейсов. Аэропорт оказался почти в центре циклона, снег полностью завалил взлетно-посадочную полосу. Из-за этого пассажиры застряли и в самой южной столице и в Москве.