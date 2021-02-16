"Москва и мир": мороз в столице и вакцинация в Японии

Минувшая ночь в Москве стала самой морозной за февраль. Температура воздуха на главной городской метеостанции в районе ВДНХ опустилась до минус 22 градусов. Рекорд же зимы пока остается у 18 января. Тогда было почти минус 24 градуса.

Сейчас в столичном регионе продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности. Тем временем коммунальщики продолжают устранять последствия снежного шторма, который обрушился на Москву на выходных. От сугробов отчистили почти 70 процентов улиц и вывезли около 12 миллионов кубометров снега. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, уже привели в порядок половину дворов. Последние двое суток город убирают около 80 тысяч человек. Задействованы 15 тысяч единиц техники. Однако москвичей предупреждают, что местами проезжие части на некоторых дорогах столицы пока еще сужены из-за выпавшего снега, поэтому могут быть проблемы с движением и с парковкой.

В Японии проблемы с вакцинацией от коронавируса начались раньше самой прививочной кампании. Медикам придется выбросить часть вакцины. Дело в том, что каждый флакон Pfizer рассчитан на шесть инъекций. Полностью извлечь раствор из ампулы позволяют только специализированные шприцы. Они, как выяснилось, находятся в большом дефиците, и купить их в нужном объеме не получится. Поэтому японцев будут прививать обычными шприцами, а они могут выкачать лишь пять доз вакцины. В итоге вакцинировать смогут лишь 60 миллионов жителей. Изначально речь шла о 72 миллионах.

Разгорелся прививочный скандал и в Перу. Местный медицинский регулятор еще не одобрил китайский препарат Sinopharm, а вакцинация в стране им уже началась. Около 500 человек, большинство из которых высокопоставленные чиновники, тайно сделали себе прививки. Власти страны отреагировали мгновенно. Нарушители, получившие антитела, взамен могут лишиться своих должностей.

Сильнейший снегопад парализовал Сахалин. Остров остался без транспортного сообщения с материком. Власти закрыли паромную переправу, отменили авиарейсы. Кроме того, стихия повлияла на работу школ. В целях безопасности детей временно перевели на дистанционное обучение.

Мороз и метель также накрыли Приморский край. Непогода сопровождается сильным ветром. В соцсетях появилось видео, предположительно, из Владивостока. На кадрах курсанты пытаются преодолеть подъем. Их буквально сносит ветром. Они скользят и держатся друг за друга, чтобы не упасть.

Погодный сюрприз также ждал жителей региона совсем в другой части страны – сильнейший снегопад прошел на Кубани. В Краснодаре задержаны около 20 рейсов. Аэропорт оказался почти в центре циклона, снег полностью завалил взлетно-посадочную полосу. Из-за этого пассажиры застряли и в самой южной столице и в Москве.