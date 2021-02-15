"Москва и мир": шестидневная рабочая и противоковидные меры в Великобритании

В России началась единственная в этом году шестидневная рабочая неделя. Так получилось из-за празднования Дня защитника Отечества. Рабочий понедельник, 22 февраля, перенесли на субботу, 20 февраля, поэтому россияне смогут отдыхать три дня подряд.

Эта неделя будет не только самой длинной рабочей, но и чуть ли не самой холодной для Центральной части страны. Синоптики прогнозируют минус 26–29 градусов в ночные часы. Такие морозы продержатся вплоть до пятницы.

Температура на 7–12 градусов ниже климатической нормы ожидается в Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областях. Похолодание будет также в Белгородской, Воронежской, Костромской, Курской и Тверской областях. О самых сильных морозах за эту зиму предупреждают и москвичей. Уровень погодной опасности в столице и области повышен до оранжевого. Уже ближайшей ночью в Москве может подморозить до минус 26 градусов.

Великобритания ужесточает правила въезда. Прибывших в королевство из 33 стран так называемого красного списка ждет 10-дневный карантин. Для этого им заблаговременно надо забронировать себе отель.

Правительство договорилось о такой услуге с 16 гостиницами, которые выделили около пяти тысяч комнат. Стоимость пакета в пересчете на рубли составит около 180 тысяч на человека. В него входят проживание, питание, обеспечение безопасности и тестирование, которое надо пройти на второй и восьмой день самоизоляции. Нарушителей ждет серьезное наказание – штраф до миллиона рублей и тюремное заключение сроком до 10 лет. Требование коснется только граждан или резидентов Соединенного Королевства и Ирландии, для других категорий въезд в страну пока запрещен.

На ужесточение противоковидных мер пошли и в Италии. Накануне Рим отменил свое решение возобновить работу горнолыжных курортов. Запрет на катание продлен до 5 марта. Таким образом, страна поддержала соседей – Францию и Германию, которые раннее уже объявили свои склоны карантинными.

Россия возобновила регулярное авиасообщение еще с двумя странами – Азербайджаном и Арменией. Самолеты из Москвы в Баку будут летать два раза в неделю, а в Ереван – четыре. Однако отправиться в Азербайджан на отдых россияне пока не смогут. Въезд туда разрешен только сотрудникам посольств и консульств, членам их семей, а также иностранцам, которые имеют вид на жительство или разрешение на работу.

В Армению можно прилететь и в деловых, и в туристических целях. Для этого необходим ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы.

Тем временем ситуация с заболеваемостью в России стабилизуется, график числа заразившихся идет вниз. За последние сутки зафиксировано 14 207 новых пациентов.

Улучшение эпидситуации позволяет снимать ограничения. Обучение в большинстве российских школ проходит уже в очном режиме. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, закрыты всего несколько учебных заведений, и некоторые из них не из-за коронавируса, а по причине морозов.