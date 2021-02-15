"Москва и мир": строительство БКЛ и противоковидные меры в Великобритании

15 февраля, 18:00
Станцию БКЛ "Воронцовская" могут достроить к концу года. Она готова почти на 65%. Сейчас специалисты завершают возведение основных конструкций и приступают к отделке. Как идут работы, оценил Сергей Собянин.
По словам мэра, всего в Обручевском районе в ближайшие годы появятся четыре станции. Две из них – как раз на БКЛ. Что касается "Воронцовской", то там будет четыре выхода – на Профсоюзную улицу, Хлебобулочный проезд и Старокалужское шоссе. Также организуют удобную пересадку на станцию "Калужская" оранжевой линии метро. Из-за этого соседства "Воронцовскую" оформят в космическом стиле.
В Калуге жил и работал Константин Циолковский. Поэтому, по задумке архитекторов, потолок будет напоминать млечный путь благодаря сложной конструкции из алюминиевых элементов с подсветкой. А основными цветами интерьера станут серый, черный и оранжевый.
Великобритания ужесточает правила въезда. Прибывших в королевство из 33 стран так называемого красного списка ждет 10-дневный карантин. Для этого им заблаговременно надо забронировать себе отель.
Правительство договорилось о такой услуге с 16 гостиницами, которые выделили около пяти тысяч комнат. Стоимость пакета в пересчете на рубли составит около 180 тысяч на человека. В него входят: проживание, питание, обеспечение безопасности и тестирование, которое надо пройти на второй и восьмой день самоизоляции. Нарушителей ждет серьезное наказание – штраф до миллиона рублей и тюремное заключение сроком до 10 лет. Требование коснется только граждан или резидентов Соединенного Королевства и Ирландии, для других категорий въезд в страну пока запрещен.
На ужесточение противоковидных мер пошли и в Италии. Накануне Рим отменил свое решение возобновить работу горнолыжных курортов. Запрет на катание продлен до 5 марта. Таким образом страна поддержала соседей – Францию и Германию, которые раннее уже объявили свои склоны карантинными.
Россия возобновила регулярное авиасообщение еще с двумя странами – Азербайджаном и Арменией. Самолеты из Москвы в Баку будут летать два раза в неделю, а в Ереван – четыре. Однако отправиться в Азербайджан на отдых россияне пока не смогут. Въезд туда разрешен только сотрудникам посольств и консульств, членам их семей, а также иностранцам, которые имеют вид на жительство или разрешение на работу.
В Армению можно прилететь и в деловых, и в туристических целях. Для этого необходим ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы.
Тем временем ситуация с заболеваемостью в России стабилизируется, график числа заразившихся идет вниз. За последние сутки зафиксировано 14 207 новых пациентов.
Улучшение эпидситуации позволяет снимать ограничения. Обучение в большинстве российских школ проходит уже в очном режиме. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, закрыты всего несколько учебных заведений, и некоторые из них не из-за коронавируса, а по причине морозов.
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