"Москва и мир": реконструкция метро и Новый год в Китае

Часть выходов со станции метро "Щукинская" Таганско-Краснопресненской линии закроют на месяц. Об этом сообщили в Дептрансе. Уточняется, что первый и третий выходы будут недоступны с 13 февраля по 14 марта из-за ремонта, а второй – в выходные дни и праздники. За это время специалисты обновят лестницы, покрытие пола, потолка и облицовку стен. Также там планируют заменить инженерные системы и оборудовать новые торговые точки.

В столичной подземке реконструируют станции на разных линиях. Так, сейчас на ремонт закрыты "Смоленская" и "Рижская". Поезда проезжаю их без остановки. Работы планируют закончить уже в этом году.

Также будет завершена реконструкция вестибюля станции "Новослободская". Там обновляют эскалаторы, установленные еще в 1952 году. Кроме того, их будет четыре вместо трех. Во время ремонтных работ пассажиры пользуются станциями "Белорусская", "Маяковская" и "Достоевская".

Почти полтора миллиарда китайцев по всему миру в ночь с четверга на пятницу встретили Новый год по лунному календарю. Он пройдет под покровительством белого металлического быка. Второй раз подряд главное семейное торжество Поднебесной проходит в условиях пандемии коронавируса. Поэтому большинству граждан пришлось отказаться от традиционных поездок к родным в другие регионы.

Также отменили массовые гуляния – походы в рестораны и народные шествия по наряженным улицам. Поэтому праздник встречали дома, а новогоднюю программу перенесли в онлайн.

Одним из главных развлечений стал новогодний гала-концерт "Чуньвань", который по традиции транслировали по Центральному телевидению. А ведущие в праздничных костюмах вели обратный отсчет до полуночи. Также гражданам предложили формат цифровых путешествий – разработали подборку разных видео.

Несмотря на то, что празднование снова омрачено пандемией, китайцы не теряют надежду и ждут в новом году благосклонности быка. В китайской культуре это животное является символом баланса между практичным и божественным началом.

Россия и Сербия начнут совместно выпускать вакцину "Спутник V", разработанную центром имени Гамалеи. В Белград уже прибыла группа российских экспертов, чтобы оценить технические возможности. В составе делегации разработчики препарата, представители Минпромторга и Российского фонда прямых инвестиций. Производство будет идти в два этапа: сначала доставка сырья и расфасовка, на что уйдет 2–3 месяца, а затем и полный цикл.

Вакцинация от коронавируса в Сербии началась в декабре. По данным местного Минздрава, почти половина граждан хочет получить именно российский препарат.

Заинтересованы в российском "Спутнике" и соседи сербов – Черногория одобрила ввоз российского препарата. Институт лекарств и медицинских средств уже выдал разрешение на закупку. Документ одобрили по статье закона о лекарствах, которая предусматривает поставки незарегистрированного в стране препарата в случае чрезвычайной ситуации. Сейчас именно такая обстановка в Черногории, массовая вакцинация там не проводится именно из-за отсутствия вакцины.