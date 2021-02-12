"Москва и мир": реконструкция метро и министр по одиночеству

Часть выходов со станции метро "Щукинская" Таганско-Краснопресненской линии закроют на месяц. Об этом сообщили в Дептрансе. Уточняется, что первый и третий выходы будут недоступны с 13 февраля по 14 марта из-за ремонта, а второй – в выходные дни и праздники. За это время специалисты обновят лестницы, покрытие пола, потолка и облицовку стен. Также там планируют заменить инженерные системы и оборудовать новые торговые точки.
В столичной подземке реконструируют станции на разных линиях. Так, сейчас на ремонт закрыты "Смоленская" и "Рижская". Поезда проезжаю их без остановки. Работы планируют закончить уже в этом году.
Также будет завершена реконструкция вестибюля станции "Новослободская". Там обновляют эскалаторы, установленные еще в 1952 году. Кроме того, их будет четыре вместо трех. Во время ремонтных работ пассажиры пользуются станциями "Белорусская", "Маяковская" и "Достоевская".
В правительстве Японии появился министр, ответственный за проблемы одиноких. Глава кабмина назначил его 12 февраля. Должность, которая появилась в правительстве впервые, занял Тэцуси Сакамото – министр по делам восстановления жизнедеятельности регионов. Он будет совмещать работу на двух постах.
Среди новых обязанностей Сакамото – решение проблем, которые проявляются в том числе из-за старения общества с низкой рождаемостью. Сюда относится самоубийство, в первую очередь среди женщин и молодежи. Проблемы одиноких жителей особенно обострились в Японии в период пандемии коронавируса.
Уровень стресса сильно возрос из-за безработицы, а что касается женщин, нагрузка по уходу за детьми и домом на них сейчас заметно увеличилась, отмечают эксперты.
Министр по делам одиноких уже несколько лет работает в правительстве Великобритании. Он занимается вопросами психического здоровья и неравенства. Ранее борьбу с одиночеством назвали главным трендом 2021 года. С наступлением пандемии коронавируса число одиноких людей в мире выросло.
Продолжительность действия "Спутника V" составляет около 9 месяцев или даже немного больше. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он также добавил, что защитное действие однокомпонентной вакцины "Спутник лайт" будет длиться в три–четыре раза меньше, чем у двухкомпонентного препарата. Препарат будет защищать организм около четырех–пяти месяцев.
По словам Гинцбурга, полноценный вариант вакцины дает 100-процентную гарантию от тяжелых случаев. "Спутник лайт" же только понижает вероятность их возникновения, но полностью не исключает.
Российским препаратом продолжают интересоваться другие страны. Так, "Спутник V" зарегистрирован еще в двух государствах – Черногории и стране Карибского бассейна – Сент-Винсент и Гренадины.
Как сообщают в Российском фонде прямых инвестиций, общее количество стран, одобривших применение российской разработки, достигло 26. "Спутник V" зарегистрировали в том числе в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Венгрии, Тунисе и Монголии.
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