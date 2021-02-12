"Москва и мир": снежный шторм в столице и Новый год в Китае

Погода в Москве будет постоянно ухудшаться, пик снежного шторма придется на субботу. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. При этом он отметил, что до настоящей "черной метели", когда ничего не видно на расстоянии вытянутой руки, не дойдет. Однако, по его словам, вечером и ночью будет ухудшение видимости до нескольких сотен метров.

Виновником непогоды стал балканский циклон "Волкер". Снегопад, который он принес, начался ночью, и, по прогнозам, осадки могут продлиться до воскресенья. В некоторых районах столицы сугробы уже выросли до 50 сантиметров. По словам властей, наземный транспорт Москвы полностью готов к работе в сложных погодных условиях: в городе дежурят сервисные службы, которые следят за состоянием всех объектов.

На устранение последствий снегопада брошены все коммунальные силы города. Снег в столице убирают более 60 тысяч рабочих. Они используют 13,5 тысячи единиц техники. Специальные машины подметают проезжую часть и тротуары, а затем проводят противогололедную обработку.

Почти полтора миллиарда китайцев по всему миру в ночь с четверга на пятницу встретили Новый год по лунному календарю. Он пройдет под покровительством белого металлического быка. Второй раз подряд главное семейное торжество Поднебесной проходит в условиях пандемии коронавируса. Поэтому большинству граждан пришлось отказаться от традиционных поездок к родным в другие регионы.

Также отменили массовые гуляния – походы в рестораны и народные шествия по наряженным улицам. Поэтому праздник встречали дома, а новогоднюю программу перенесли в онлайн.

Одним из главных развлечений стал новогодний гала-концерт "Чуньвань", который по традиции транслировали по Центральному телевидению. А ведущие в праздничных костюмах вели обратный отсчет до полуночи. Также гражданам предложили формат цифровых путешествий – разработали подборку разных видео.

Несмотря на то, что празднование снова омрачено пандемией, китайцы не теряют надежду и ждут в новом году благосклонности быка. В китайской культуре это животное является символом баланса между практичным и божественным началом.



Часть выходов со станции метро "Щукинская" Таганско-Краснопресненской линии закроют на месяц. Об этом сообщили в Дептрансе. Уточняется, что первый и третий выходы будут недоступны с 13 февраля по 14 марта из-за ремонта, а второй – в выходные дни и праздники. За это время специалисты обновят лестницы, покрытие пола, потолка и облицовку стен. Также там планируют заменить инженерные системы и оборудовать новые торговые точки.

В столичной подземке реконструируют станции на разных линиях. Так, сейчас на ремонт закрыты "Смоленская" и "Рижская". Поезда проезжаю их без остановки. Работы планируют закончить уже в этом году.

Также будет завершена реконструкция вестибюля станции "Новослободская". Там обновляют эскалаторы, установленные еще в 1952 году. Кроме того, их будет четыре вместо трех. Во время ремонтных работ пассажиры пользуются станциями "Белорусская", "Маяковская" и "Достоевская".