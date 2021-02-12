"Москва и мир": снежный коллапс в столице и Новый год в Китае

К уборке снега в столице привлекли 60 тысяч рабочих. Они используют более 13,5 тысячи единиц техники. Из-за сильной метели, которая началась прошлой ночью, городские службы работают круглосуточно и в усиленном режиме. Снег оперативно вывозят на стационарные и мобильные снегосплавные пункты.

Кроме того, специальные машины подметают проезжую часть и тротуары, а затем проводят противогололедную обработку. Сугробы уже выросли более чем на 6 сантиметров, и это не далеко не предел. По словам синоптиков, этот снегопад может стать самым продолжительным в столице с 2018 года.

Виновником снежного коллапса стал балканский циклон "Волкер". Осадки будут в столице до воскресенья. Снегопад сопровождается ветром, местами возможны заносы и гололедица. И водителей, и пешеходов призывают быть очень осторожными. Кроме того, в Москве сохраняется мороз – столбики термометров даже днем пока не поднимутся выше минус 12 градусов.

Почти полтора миллиарда китайцев по всему миру в ночь с четверга на пятницу встретили Новый год по лунному календарю. Он пройдет под покровительством белого металлического быка. Второй раз подряд главное семейное торжество Поднебесной проходит в условиях пандемии коронавируса. Поэтому большинству граждан пришлось отказаться от традиционных поездок к родным в другие регионы.

Также отменили массовые гуляния – походы в рестораны и народные шествия по наряженным улицам. Поэтому праздник встречали дома, а новогоднюю программу перенесли в онлайн.

Одним из главных развлечений стал новогодний гала-концерт "Чуньвань", который по традиции транслировали по Центральному телевидению. А ведущие в праздничных костюмах вели обратный отсчет до полуночи. Также гражданам предложили формат цифровых путешествий – разработали подборку разных видео.

Несмотря на то, что празднование снова омрачено пандемией, китайцы не теряют надежду и ждут в новом году благосклонности быка. В китайской культуре это животное является символом баланса между практичным и божественным началом.

Россия и Сербия начнут совместно выпускать вакцину "Спутник V", разработанную центром имени Гамалеи. В Белград уже прибыла группа российских экспертов, чтобы оценить технические возможности. В составе делегации разработчики препарата, представители Минпромторга и Российского фонда прямых инвестиций. Производство будет идти в два этапа: сначала доставка сырья и расфасовка, на что уйдет 2–3 месяца, а затем и полный цикл.

Вакцинация от коронавируса в Сербии началась в декабре. По данным местного Минздрава, почти половина граждан хочет получить именно российский препарат.

Заинтересованы в российском "Спутнике" и соседи сербов – Черногория одобрила ввоз российского препарата. Институт лекарств и медицинских средств уже выдал разрешение на закупку. Документ одобрили по статье закона о лекарствах, которая предусматривает поставки незарегистрированного в стране препарата в случае чрезвычайной ситуации. Сейчас именно такая обстановка в Черногории, массовая вакцинация там не проводится именно из-за отсутствия вакцины.