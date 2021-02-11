"Москва и мир": железнодорожный вокзал Восточный и туристические визы на Кипр

11 февраля, 21:45
Десятый железнодорожный вокзал Москвы Восточный могут открыть уже через три месяца. Об этом заявил Сергей Собянин. Сейчас завершается строительство двух платформ для поездов дальнего следования, нового пассажирского терминала с залом ожидания на 200 человек и вестибюля с надземным переходом к платформе МЦК.
Новый вокзал строится в составе транспортно-пересадочного узла "Черкизово". Он объединит станцию "Черкизовская" Сокольнической линии метро, платформу Локомотив МЦК и остановки наземного транспорта.
Восточный частично разгрузит действующий Курский вокзал – с него планируют перевести 27 пар поездов дальнего следования, в том числе "Ласточки" и "Стрижи". Для пассажиров на новом вокзале обустроят удобный терминал и две платформы с навесами.
С 1 марта Кипр начнет выдавать туристические визы. Это будет происходить в электроном виде. Кипр откроется для граждан из 56 стран, которые будут разделены на три категории в зависимости от эпидемиологической обстановки. При этом все вылетающие на Кипр должны будут пройти регистрацию на специальном сайте за 24 часа до рейса. Россия входит в красную категорию, поэтому туристам нужно будет сдать ПЦР-тест за 72 часа до вылета и сразу по прибытии на остров.
Тем временем в Германии наоборот продлевают ограничения. Власти считают ослабление карантинных мер преждевременным. Поэтому жесткий локдаун будет действовать до 7 марта. Тем не менее предусмотрен ряд исключений. Земли сами будут решать, когда возобновлять работу школ и детских садов.
А с 1 марта во всех регионах можно открывать парикмахерские, но только при условии соблюдения правил гигиены. Канцлер Ангела Меркель, в свою очередь, напомнила о том, что идет распространении мутаций коронавируса. Поэтому жителям нужно вести себя осторожно.
"Спутник V" может добиться мирового успеха. О российской вакцине написала The Washington Post. В статье говорится, что раньше многие критиковали препарат. Однако теперь, после публикации результатов третьей фазы клинического исследования, "Спутник V" оказался одной из самых безопасных и эффективных вакцин.
Кроме того, российская разработка значительно дешевле, чем западные препараты-конкуренты. Сейчас "Спутник V" используется для массовой вакцинации в России. Кампания идет по всей стране, развернуты более трех с половиной тысяч пунктов.
В регионы доставили более четырех миллионов доз вакцины, а прививки сделали более двух миллионов россиян. Причем более 500 тысяч из них – жители столицы.
В Кремле заявили, что стимулировать россиян к вакцинации нужно простым объяснением. Прививка необходима для их же собственного здоровья, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также добавил, что метод "кнута и пряника" в этом вопросе неприменим.
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