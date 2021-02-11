Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11 февраля, 21:45

"Москва и мир": железнодорожный вокзал Восточный и туристические визы на Кипр

мэр Москвы город строительство за рубежом туризм общество медицина видео

Десятый железнодорожный вокзал Москвы Восточный могут открыть уже через три месяца. Об этом заявил Сергей Собянин. Сейчас завершается строительство двух платформ для поездов дальнего следования, нового пассажирского терминала с залом ожидания на 200 человек и вестибюля с надземным переходом к платформе МЦК.

Новый вокзал строится в составе транспортно-пересадочного узла "Черкизово". Он объединит станцию "Черкизовская" Сокольнической линии метро, платформу Локомотив МЦК и остановки наземного транспорта.

Восточный частично разгрузит действующий Курский вокзал – с него планируют перевести 27 пар поездов дальнего следования, в том числе "Ласточки" и "Стрижи". Для пассажиров на новом вокзале обустроят удобный терминал и две платформы с навесами.

С 1 марта Кипр начнет выдавать туристические визы. Это будет происходить в электроном виде. Кипр откроется для граждан из 56 стран, которые будут разделены на три категории в зависимости от эпидемиологической обстановки. При этом все вылетающие на Кипр должны будут пройти регистрацию на специальном сайте за 24 часа до рейса. Россия входит в красную категорию, поэтому туристам нужно будет сдать ПЦР-тест за 72 часа до вылета и сразу по прибытии на остров.

Тем временем в Германии наоборот продлевают ограничения. Власти считают ослабление карантинных мер преждевременным. Поэтому жесткий локдаун будет действовать до 7 марта. Тем не менее предусмотрен ряд исключений. Земли сами будут решать, когда возобновлять работу школ и детских садов.

А с 1 марта во всех регионах можно открывать парикмахерские, но только при условии соблюдения правил гигиены. Канцлер Ангела Меркель, в свою очередь, напомнила о том, что идет распространении мутаций коронавируса. Поэтому жителям нужно вести себя осторожно.

"Спутник V" может добиться мирового успеха. О российской вакцине написала The Washington Post. В статье говорится, что раньше многие критиковали препарат. Однако теперь, после публикации результатов третьей фазы клинического исследования, "Спутник V" оказался одной из самых безопасных и эффективных вакцин.

Кроме того, российская разработка значительно дешевле, чем западные препараты-конкуренты. Сейчас "Спутник V" используется для массовой вакцинации в России. Кампания идет по всей стране, развернуты более трех с половиной тысяч пунктов.

В регионы доставили более четырех миллионов доз вакцины, а прививки сделали более двух миллионов россиян. Причем более 500 тысяч из них – жители столицы.

В Кремле заявили, что стимулировать россиян к вакцинации нужно простым объяснением. Прививка необходима для их же собственного здоровья, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также добавил, что метод "кнута и пряника" в этом вопросе неприменим.

Программа: Москва и мир

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать