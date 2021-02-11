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Общество

11 февраля, 20:10

"Москва и мир": железнодорожный вокзал "Восточный" и поиски нулевого пациента

мэр Москвы город строительство за рубежом общество медицина видео

Десятый железнодорожный вокзал Москвы "Восточный" могут открыть уже через три месяца. Об этом заявил Сергей Собянин. Сейчас завершается строительство двух платформ для поездов дальнего следования, нового пассажирского терминала с залом ожидания на 200 человек и вестибюля с надземным переходом к платформе МЦК.

Новый вокзал строится в составе транспортно-пересадочного узла "Черкизово". Он объединит станцию "Черкизовская" Сокольнической линии метро, платформу "Локомотив" МЦК и остановки наземного транспорта.

"Восточный" частично разгрузит действующий Курский вокзал – с него планируют перевести 27 пар поездов дальнего следования, в том числе "Ласточки" и "Стрижи". Для пассажиров на новом вокзале обустроят удобный терминал и две платформы с навесами.

Коронавирус в Китае мог появиться раньше декабря 2019 года. Этого не исключают эксперты Всемирной организации здравоохранения, пишет Wall Street Journal. Специалисты почти месяц находились в Китае, где расследовали причины возникновения вспышки заболевания.

Предварительные результаты говорят о том, что уже в октябре (еще до официального объявления о вспышке) на территории центрального Китая 92 человека были госпитализированы с такими же симптомами, что наблюдаются при COVID-19. Ученые говорят, что необходимы дальнейшие тесты.

Кроме того, группа экспертов ВОЗ уже призвала власти провести более широкие анализы образцов крови, собранных осенью 2019 года в провинции Хубэй, чтобы выяснить, когда коронавирус впервые начал циркулировать. Наиболее вероятной гипотезой происхождения коронавируса они называют его передачу от животного к человеку через промежуточное звено.

В самом Китае эпидемиологическая ситуация сейчас более чем спокойная – за минувшие сутки там не выявили ни одного нового случая заражения внутри страны. Тревогу властей вызывает только предстоящий праздник – 12 февраля китайцы отмечают лунный Новый год, когда для празднования собираются семьями.

"Спутник V" может добиться мирового успеха. О российской вакцине написала The Washington Post. В статье говорится, что раньше многие критиковали препарат. Однако теперь, после публикации результатов третьей фазы клинического исследования, "Спутник V" оказался одной из самых безопасных и эффективных вакцин.

Кроме того, российская разработка значительно дешевле, чем западные препараты-конкуренты. Сейчас "Спутник V" используется для массовой вакцинации в России. Кампания идет по всей стране, развернуты более трех с половиной тысяч пунктов.

В регионы доставили более четырех миллионов доз вакцины, а прививки сделали более двух миллионов россиян. Причем более 500 тысяч из них – жители столицы.

В Кремле заявили, что стимулировать россиян к вакцинации нужно простым объяснением. Прививка необходима для их же собственного здоровья, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также добавил, что метод "кнута и пряника" в этом вопросе не применим.

Программа: Москва и мир

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