"Москва и мир": цифровые технологии в столице и туристические визы на Кипр

Цифровые технологии позволили оказать эффективную помощь москвичам во время пандемии и спасли тысячи жизней. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин. По словам мэра, столице удалось быстро создать единую электронную платформу. Она позволила индивидуально вести каждого пациента и объединить поликлиники, больницы и госпитали в одном цифровом пространстве.

Сейчас система охватывает 900 тысяч пациентов и около двух миллионов контактных с ними лиц. В основе платформы лежит единый лабораторный сервис. Все результаты исследований сразу попадают в электронную медицинскую карту, и становятся доступны как врачу, так и пациенту.

Еще одна опция системы – единый регистр заболевших. С помощью него медикам удобно вести истории болезни пациентов и следить за выздоровлением. В столице продолжает работу центр телемедицины. Его открыли прошлой весной специально для тех горожан, которые проходят лечение на дому.

С 1 марта Кипр начнет выдавать туристические визы. Это будет происходить в электроном виде. Кипр откроется для граждан из 56 стран, которые будут разделены на три категории в зависимости от эпидемиологической обстановки. При этом все вылетающие на Кипр должны будут пройти регистрацию на специальном сайте за 24 часа до рейса. Россия входит в красную категорию, поэтому туристам нужно будет сдать ПЦР-тест за 72 часа до вылета и сразу по прибытии на остров.

Тем временем в Германии наоборот продляют ограничения. Власти считают ослабление карантинных мер преждевременным. Поэтому жесткий локдаун будет действовать до 7 марта. Тем не менее предусмотрен ряд исключений. Земли сами будут решать, когда возобновлять работу школ и детских садов.

А с 1 марта во всех регионах можно открывать парикмахерские, но только при условии соблюдения правил гигиены. Канцлер Ангела Меркель, в свою очередь, напомнила о том, что идет распространении мутаций коронавируса. Поэтому жителям нужно вести себя осторожно.

Центральную Россию накрывает суперциклон. Специалисты говорят, что со стихией такой мощи Европейская часть страны в этом году еще не сталкивалась. Обещают ураганный ветер, сильную метель и понижение температуры. Volker – именно так назвали надвигающийся циклон европейские метеорологи, медленно направляется в сторону России. Пока он испытывает Европу, самая плотная облачность сейчас концентрируется над Балканами, Грецией, а также накрывает Украину.

Накануне Volker устроил рекордный шторм и похолодание в Западной Европе. Сначала снежный вихрь накроет западные регионы России, а затем доберется до столицы. Синоптики анонсировали транспортный коллапс, причем как на дорогах, так и в небе. Погода будет совершенно нелетной.

Автомобилистам советуют быть максимально острожными, а пешеходам – одеваться теплее, так как в условиях влажности будет казаться, что на улице гораздо холоднее. Неудобства также доставят сугробы, они могут вырасти до 60 сантиметров.