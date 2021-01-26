"Москва и мир": доноры антител и беспорядки в Нидерландах

26 января 2021, 18:05
Плазму с антителами к коронавирусу чаще всего сдают москвичи от 26 до 40 лет. В пресс-службе столичного комплекса социального развития рассказали, что таких доноров примерно 50 процентов. Кроме того, немало добровольцев среди молодежи. Более 16% от сдающих кровь – люди в возрасте от 18 до 25 лет, а около 35% – доноры старше 40 лет.
Переливание донорской плазмы с антителами – один из экспериментальных методов лечения пациентов с коронавирусом. Такой способ позволяет облегчить течение болезни для людей, которые переносят COVID-19 в средней или тяжелой формах.
Наличие и сохранение титров антител после выздоровления индивидуально. Если их количество остается на высоком уровне, а донор не имеет медицинских противопоказаний, то плазму можно сдавать до 20 раз в год. Промежуток между донациями должен составлять две недели. За каждую доброволец получит вознаграждение – 5 тысяч рублей.
В Нидерландах минувшей ночью вновь вспыхнули беспорядки. Все началось в Амстердаме и перекинулось на другие города. Демонстранты, основная часть которых молодежь, требуют отмены жестких ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
С середины декабря в стране действует жесткий карантин. В минувшие выходные вступил в силу комендантский час. На улицы нельзя выходить с 21:00 до 04:30. Для многих граждан это стало последней каплей, и они вышли на улицы. Демонстранты настроены крайне агрессивно. Зафиксированы случаи мародерства.
Протестующие бьют витрины магазинов, переворачивают машины. В полицейских летят петарды и камни. Те в ответ применяют дубинки, водометы и слезоточивый газ. В ходе беспорядков задержаны минимум 150 человек. Власти призывают граждан набраться терпения, потому что ситуация с коронавирусом пока тяжелая.
Третья российская вакцина от коронавируса начнет появляться в поликлиниках в феврале. Об этом на заседании Координационного совета при правительстве заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет о препарате от Центра имени Чумакова.
Премьер также обратил внимание Минздрава на то, что темпы массовой вакцинации в стране нужно увеличивать и при этом люди не должны стоять за прививкой в очередях. По словам министра, появление еще одной вакцины должно помочь решить эту задачу.
Тем временем кривая заболеваемости по стране продолжает идти вниз. За последние сутки в России подтвердили 18 241 случай коронавируса. Это минимум с 31 октября. Согласно данным Оперативного штаба, показатель новых заболевших не превышает 22 тысячи человек уже восемь дней.
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