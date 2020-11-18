"Москва и мир": ледяной дождь в столице и протесты в Европе

Вечером 18 ноября в столицу и другие регионы центральной России придет мокрый снег. Температура в Москве опустится до -2 градусов, а после полуночи и до самого утра ожидается ледяной дождь. Под коркой льда толщиной до полутора миллиметров окажутся не только деревья и линии электропередачи, но и дороги. Синоптики просят автомобилистов и пешеходов быть готовыми к гололедице. Зона ледяного дождя, как ожидается, пройдет через Смоленскую, Тверскую, Ярославскую, Калужскую и другие области центральной России. Это пока первые пробы зимы напомнить о своем скором приходе. 19 ноября столбики термометров в Москве могут подняться до +2 градусов – такая температура сохранится и в пятницу. Окончательно погода с устойчивыми отрицательными температурами и снежным покровом придет в Москву после 25 ноября. В декабре обещают две небольшие оттепели, но в целом зима будет морозной и снежной.

Минтранс выступил с предложением ограничить скорость электросамокатов и сделать для них дорожные знаки. Новые правила ведомство хочет распространить на все средства индивидуальной мобильности, к которым также относятся гироскутеры, роликовые коньки, скейтборды и сегвеи. Так, их максимальную скорость могут установить на отметке 20 километров в час. Ограничения будут вводить, исходя из ширины тротуара и других факторов. При этом владельцев самокатов и других транспортных средств этой категории ждут штрафы за нарушение правил дорожного движения. Тут проект изменений в ПДД предусматривает сумму от 500 до 1,5 тысяч рублей. Поправки ранее разработал Минтранс. Согласно одной из них, дети до 7 лет смогут кататься на самокатах только под присмотром родителей. А велополосами можно будет пользоваться после достижения 14 лет.

Волна протестов бушует в Европе. В Словакии и Чехии люди вышли на улицы, чтобы высказать властям недовольство мерами, которые принимаются для борьбы с коронавирусом. В Братиславе протестующие потребовали отменить всеобщее тестирование на COVID-19. Также они выступают за отставку правительства, которое запретило выходить из дома без веской причины людям, отказавшимся от обязательного теста. Жители Праги также выступают за отмену всех коронавирусных ограничений. Они требуют открыть бары, рестораны, клубы, школы и отменить ношение масок. На Украине массовые акции протеста вызвал так называемый "карантин выходного дня", который запрещает работу магазинов и рынков в субботу и воскресенье. Иные лозунги у парижан – еще вчера они тоже требовали открыть магазины и рестораны, а сегодня их волнует законопроект о глобальной безопасности. Документ запрещает снимать на фото и видео сотрудников силовых структур во время митингов. Активисты уверены, что в этом случае они не смогут доказать злоупотребления полномочиями полицейских. В ходе протестов не обошлось без драк и стычек. Против демонстрантов применили водометы и слезоточивый газ.