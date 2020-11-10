"Москва и мир": новые меры и миротворцы в Карабахе

В Москве приняли дополнительные меры по борьбе с коронавируcом. О них в своем блоге написал Сергей Собянин. Мэр отметил, что в последние дни происходит рост числа заболевших, а 9 ноября был зафиксирован антирекорд по цифрам за все время пандемии, поэтому приняты новые ограничения, они будут действовать до 15 января. Студенты столичных вузов и колледжей переходят на дистанционную форму обучения. Кроме того, школьникам и студентам рекомендуется соблюдать домашний режим и свести к минимуму поездки по городу. Другие меры касаются ресторанов, кафе, баров, клубов и других развлекательных заведений, которые работают ночью. Теперь им запрещается обслуживание гостей с 11 вечера до 6 утра. Что касается театров и кинотеатров, то максимальное число посетителей там не должно превышать 25% общей вместимости зала. А проведение спортивных мероприятий с участием зрителей разрешается только при специальном согласовании.

Сотрудников на удаленке могут уволить, если они не выходят на связь с работодателем более двух дней подряд без уважительной причины. Такая поправка есть в законопроекте об особенностях дистанционной занятости. В документе прописаны нормы рабочего времени и отдыха сотрудников (в частности, право быть офлайн). Также в поправках обозначены типы удаленной занятости и порядок взаимодействия с работодателем. Принять закон планируют до конца осени, а в силу он может вступить с января. В нем также прописано, что органы государственной власти и местного самоуправления получат право переводить работников на удаленку без их согласия – при возникновении чрезвычайных обстоятельств. Кроме того, перевод на удаленную работу не сможет быть основанием для снижения зарплаты, если объем работы сохраняется. Работодателей также обяжут обеспечивать дистанционных сотрудников необходимой техникой.

Около 2000 военных и почти 500 единиц спецтехники – в Нагорном Карабахе начала работу российская миротворческая миссия. Главная задача – контроль за соблюдением режима прекращения огня. Наблюдательные посты появятся вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Армению с Нагорным Карабахом. Боевые действия прекратились ровно в полночь по московскому времени. Решение об этом приняли Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян. Согласно трехстороннему договору, Армения обязуется вернуть Азербайджану часть территорий, которые сейчас находится под ее контролем. Потеряет несколько районов и непризнанная Нагорно-Карабахская республика. В Азербайджане эту новость встретили народными гуляньями. В Армении напротив, сотни противников соглашения ворвались в здание правительства и устроили погром. Митингующие требуют отставки Николы Пашиняна, который поставил свою подпись под карабахским договором. Ночью сотни человек захватили здание правительства республики, и разгромили кабинет премьер министра. Пашинян на это заявил, что останется в Армении несмотря ни на что и продолжит исполнять свои обязанности.

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