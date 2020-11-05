"Москва и мир": учимся дома и карантин в Великобритании

Дистанционная учеба для московских учеников средних и старших классов продлена до 22 ноября. Такое решение принял Сергей Собянин. По его словам, еще рано возвращаться в школы, поскольку на этой неделе ситуация с COVID-19 в городе вновь обострилась.

Тем не менее за то время, пока школьники учатся удаленно, число случаев заражения коронавирусом среди старшеклассников снизилось почти вдвое. Мэр также отметил, что в столице постараются сделать все, чтобы домашний формат не привел к снижению качества образования. Дистанционная учеба продолжается уже три недели.

Великобритания ушла на карантин. Его ввели на четыре недели. Ограничения коснутся более 56 миллионов человек. На большей части страны вновь закрыты пабы, рестораны, парикмахерские, кинотеатры, спортклубы и непродуктовые магазины. Запрещены походы в гости.

Работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленку. Однако в отличие от первого, весеннего карантина, в стране продолжат работать школы, детские сады и университеты. Разрешенными останутся и прогулки на улице, но совершать их можно только в одиночестве.

Начало карантина британцы решили отметить. Накануне пабы и рестораны были набиты до отказа. Веселье вылилось на улице. Полиции пришлось напоминать отдыхающим, что ровно в полночь прежняя жизнь превратиться в карантинную, и тогда начнут действовать новые правила, и конечно, штрафы.

Жертвами вируса за минувшие сутки стали 492 британца. Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за день превысило 25 тысяч.

Ситуация с распространением коронавируса в России напряженная, но находится под контролем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, система здравоохранения сейчас мобилизована на федеральном и региональном уровнях. Песков добавил, что в отдельных областях бывают сбои, но на них реагируют.

В России за последние сутки подтвердили 19 404 новых случая коронавируса. Всего в стране выявили 1 712 858 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 29 509 летальных исходов, выздоровели 1 279 169 человек.