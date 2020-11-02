"Москва и мир": билет в метро теперь можно купить со скидкой до 50%

Билет в метро теперь можно купить со скидкой до 50 процентов. Эффективность нововведения проверят на двух ветках подземки – Таганско-Краснопресненской и Некрасовской. Скидкой смогут воспользоваться пассажиры, которые войдут на любую станцию этих линий с момента открытия метро до 07:15 , а также с 08:45 утра до 09:15.

Речь идет о будних днях. При оплате банковской картой стоимость проезда составит 22 рубля вместо 44-х. Для владельцев карты "МИР" – еще на десять рублей дешевле. В случае проезда по карте "Тройка" – нужен билет "Кошелек" – пассажирам поездка обойдется в 20 рублей вместо 40. Новая система скидок коснется и тех, кто пересаживается в метро с наземного транспорта.

Московские власти надеются, что эта мера поможет снизить нагрузку в час пик и позволит пассажирам соблюдать социальную дистанцию. Эксперимент продлится до 2 июля следующего года и если он окажется эффективным, скидку на утренние поездки могут сделать постоянной.

Пик коронавируса в России настанет не меньше чем через месяц. Такой прогноз сделал инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков. По его словам, конкретно в Москве максимальные цифры по заражениям могут быть уже через неделю. Специалист также отметил, что во время выхода на плато прирост заболевших по стране составит 20-22 тысячи человек в сутки. Тем временем, в столице зафиксировали отрицательный прирост по коронавирусу за неделю. Об этом сообщил Оперативный штаб.

Там отметили, что темпы роста новых случаев и госпитализаций в городе значительно замедлились. А те пациенты, которые лечатся дома будут получать лекарства бесплатно. Это касается всех регионов. На препараты из резервного фонда правительства направят более 5 миллиардов рублей. Такое распоряжение уже подписал премьер Михаил Мишустин. Для профилактики неблагоприятного течения болезни заразившимся назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются по рецепту лечащего врача.

Через две недели в больницах Великобритании могут закончится свободные койки, предупреждают эксперты. Клиники постепенно сворачивают плановую госпитализацию – в королевстве временно отложили более трех с половиной миллионов операций. Ежедневно в стране регистрируют более 20 тысяч случаев заболевания COVID-19. Общее количество заразившихся превысило миллион. В четверг страна вновь уходит на общенациональный карантин до 2 декабря.

Ужесточают меры в связи со второй волной пандемии и другие страны Европы. Начало второго локдауна объявлено в Австрии, частичный карантин действует во Франции, Испании, Италии, Бельгии и Чехии. Авиасообщение с этими странами у России отсутствует. А вот в Турции, куда по-прежнему летают на отдых наши туристы, от коронавируса умерли 11 россиян. Такие данные озвучили в нашем посольстве в Анкаре.

Всего за время курортного сезона на отдыхе заразились более 300 наших граждан. Поэтому туристам рекомендуют перед поездкой покупать страховой полис, покрывающий расходы на случай выявления COVID-19. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.