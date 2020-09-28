"Москва и мир": строительство БКЛ и обострение конфликта

Восточный участок Большой кольцевой линии метро откроется для пассажиров раньше плана на целый год, то есть уже в следующем году. О том, что работы идут с опережением графика, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Эта часть нового кольца позволит объединить периферийные районы юго-востока столицы. Одна из важнейших станций на участке – "Кленовый бульвар". Именно туда запланировано подвести новую ветку от Бирюлева, чтобы жители окраин смогли быстрее приезжать в центр.

Восточный участок БКЛ включает в себя 4 станции. Кроме "Кленового бульвара", это "Нагатинский затон", "Печатники" и "Текстильщики". С них можно будет пересесть на две радиальные ветки подземки, на второй центральный диаметр и в перспективе на Бирюлевскую линию метро.

В Азербайджане объявлена мобилизация. Такое распоряжение отдал верховный главнокомандующий Ильхам Алиев после того, как в Нагорном Карабахе возобновились бои. Ввели военное положение в стране и власти Армении. Конфликт обострился накануне. Ответственность за это обе стороны возлагают друг на друга. Счет жертв идет на сотни.

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. Конфликт в регионе начался 32 года назад, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. До сих пор вопрос не закрыт.

Переговоры по мирному урегулированию ситуации проходят в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями – Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.

Спасателям в Воронежской области удалось локализовать два возгорания, которые угрожали населенным пунктам. Всего в регионе бушует более 40 пожаров. За день сотрудники МЧС совершают более 120 выездов. Им на помощь пришли коллеги из Тульского спасательного центра – рано утром в регион прибыли 100 человек.

Между тем огонь захватывает все новые территории. Борьбу с пожарами осложняет сильный ветер. Площадь возгораний уже измеряется сотнями гектаров. Эксперты уверены, что пожары – это следствие человеческой беспечности и неосторожности. Местные власти просят население воздержаться от сезонного сжигания травы и от походов в лес на шашлыки.

Ситуация с пожарами в Воронежской области остается сложной уже неделю. Жертв среди населения удалось избежать. Ущерб, причиненный стихией, специалистам еще предстоит подсчитать.