"Москва и мир": новые меры и обострение конфликта

В Москве начали действовать новые ограничительные меры, связанные с коронавирусом. Москвичам старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома. Самоизоляцию также рекомендуется соблюдать беременным женщинам. Людям из группы риска нужно перейти на дистанционный режим работы.

Руководителям столичных предприятий и организаций следует перевести на "удаленку" как можно больше сотрудников, но без ущерба для рабочих процессов. Так, в московской мэрии с 28 сентября 30% персонала будут выполнять свои обязанности из дома.

Тем временем за сутки в столице зафиксировали 2 217 новых случаев заражения коронавирусом. Москвичам необходимо соблюдать масочный режим. Контроль за ним сейчас усилили в подземке. Средства защиты начали покупать активнее. Так, с пятницы спрос на медицинские маски в Москве вырос в 3 раза.

В Азербайджане объявлена мобилизация. Такое распоряжение отдал верховный главнокомандующий Ильхам Алиев после того, как в Нагорном Карабахе возобновились бои. Ввели военное положение в стране и власти Армении. Конфликт обострился накануне. Ответственность за это обе стороны возлагают друг на друга. Счет жертв идет на сотни.

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. Конфликт в регионе начался 32 года назад, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. До сих пор вопрос не закрыт.

Переговоры по мирному урегулированию ситуации проходят в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями – Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.

Число туристов на отечественных курортах осенью превысит прошлогодние показатели на 20-30%. Такие прогнозы делают в Ассоциации туроператоров России. Спрос на российские побережья связан с закрытыми границами.

В АТОР надеются, что рост цифр по коронавирусу не сильно затронет отрасль и масштабных ограничений не будет. По словам специалистов, туристы пока не торопятся покупать поездки на зимний сезон. По их убеждениям, решающим в этом отношении будет октябрь.

В Ростуризме отмечали, что объем бронирований на осень уже можно считать высоким. Тут популярны курорты Крыма и Краснодарского края. Кроме того, россияне могут вернуть часть денег за путевку. Для этого была запущена специальная программа. Ее частниками уже стали более 60 тысяч человек. Скоро начнется второй этап, причем некоторые условия изменятся. Так, возмещать кешбэк будут за туры любой стоимости. Вернуть можно будет 20% от цены путевки.