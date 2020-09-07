"Москва и мир": исследования продолжаются и новости туризма

Около 25 тысяч человек в Москве заявили о готовности участвовать в пострегистрационном исследовании вакцины от коронавируса. Прививки им сделают уже на этой недели. Но сначала добровольцев обследуют и проверят нет ли у них противопоказаний.

Всего в вакцинации будут участвовать порядка 40 тысяч человек. Часть из них получат плацебо. Вакцина, разработанная центром имени Гамалеи, уже успешно прошла две стадии клинических исследований. Медики утверждают, что препарат показал свою безопасность. Он не содержит самого коронавируса, поэтому вероятность заражения исключена.

У добровольцев, которые сделали прививку, появились антитела, что говорит о формировании иммунитета. Подать заявку на участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины против коронавируса можно на портале mos.ru. Исследование продлится около полгода. После этого начнется массовая вакцинация населения.

Ливни после 40-градусной жары. Мощный циклон обрушился на Краснодарский край. За несколько часов выпала двухмесячная норма осадков. Больше всего досталось Новороссийску. В городе затопило дворы и дороги. Автомобили глохли, вытаскивать их помогали как другие водители, так и прохожие. Где-то не обошлось без спецтехники.

Сильные дожди накрыли также Краснодар и Анапу, там даже выпал град, а в Черном море образовался смерч. Гроза на Кубани прогнозируется и в понедельник. Жителей предупреждают о шквалистом ветре с порывами до 22 метров в секунду.

К очередному удару стихии готовится и Приморье. На регион из Японии движется тропический шторм "Хайшен". Объявлено экстренное предупреждение, усиливается группировка МЧС. Работу служб будет координировать круглосуточный оперативный штаб. Он продолжает свою работу во Владивостоке с прошлого бедствия – тайфуна "Майсак". Его последствия местами ликвидируют до сих пор.

С 7 сентября Греция открывает границы для российских туристов – пока на 14 дней и с лимитом 500 человек в неделю. Попасть в страну можно исключительно воздушным путем через три аэропорта – Афин, Салоников и Ираклиона. При себе путешественники должны иметь отрицательный тест на коронавирус и справку на английском языке. Авиакомпании обязаны проверить эти документы перед посадкой.

После прилета в аэропорту туристов выборочно могут попросить пройти тест на COVID-19, до получения результатов необходимо не покидать место временного проживания. Нарушителям грозит штраф пять тысяч евро.

Наличие отрицательного теста на коронавирус обязательное условие и для визита в Египет, Мальдивы и Арабские Эмираты. Эти страны тоже готовы принять россиян в ближайшее время. Также после прилета в Дубаи россияне должны будут сдать еще один тест. На Мальдивах дополнительный анализ стоимостью около 100 долларов потребуется только при обнаружении симптомов ОРВИ.