"Москва и мир": арт-терапия для врачей и стрельба у Белого дома

С 11 августа и до конца месяца врачи, медсестры, фельдшеры и другие медицинские работники смогут бесплатно посетить Третьяковскую галерею. Их приглашают посмотреть постоянную экспозицию в Лаврушинском переулке, где представлены более 1,3 тысячи произведений русского искусства – от домонгольских икон до исторической живописи.

Организаторы акции отмечают, что это жест благодарности медикам, которые борются за жизни пациентов во время пандемии коронавируса. Врачи смогут отдохнуть в залах Третьяковки, наслаждаясь шедеврами русского искусства. В кассе им просто нужно будет показать удостоверение и получить бесплатный билет.

Галерея была закрыта четыре с половиной месяца, когда в столице действовал режим самоизоляции. 3 июля площадка заработала, но уже по новым правилам. Посещать музей можно только по предварительный записи на конкретный сеанс, ходить по залам обязательно в маске и с соблюдением безопасной дистанции. Помещения галереи регулярно обрабатывают сверхсильными моющими средствами, а сотрудников тестируют на коронавирус.

Первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Президент сообщил, что одним из первопроходцев в тестировании препарата стала его дочь.

Вакцина, разработанная Исследовательским центром имени Гамалеи, прошла клинические исследования и показала отличные результаты. В конце августа, как предполагается, начнется вакцинация медиков. Для массового применения препарат станет доступен в начале следующего года. Иммунитет к коронавирусу после прививки сохранится в течение двух лет.

Дональд Трамп внезапно завершил свой ежедневный брифинг в Белом доме из-за сообщений о стрельбе. Речь президента об экономических успехах США прервал сотрудник службы безопасности. После короткого диалога Трамп в сопровождении охраны и министров покинул зал, оставив журналистов в растерянности.

Вернулся президент через несколько минут также неожиданно, как и ушел. Он сообщал прессе, что у Белого дома неизвестный открыл огонь. Позднее спецслужбы опубликовали по факту нападения официальное заявление.

Нападавшим оказался 51-летний мужчина. Он сам подошел к сотруднику секретной службы и сказал, что у него при себе оружие. Затем, как говорят очевидцы, он вытащил некий предмет из одежды. Офицер выстрелил в нападавшего. Подозреваемому оказали медицинскую помощь и увезли в больницу. В секретной службе США отметили, что проведут внутреннее расследование в отношении действий сотрудника.