"Москва и мир": снова открыты и голосование по поправкам в Конституцию

В Москве возобновили работу еще 10 музеев. В том числе парковый комплекс "Северное Тушино", Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, Музей космонавтики, Московская усадьба Деда Мороза, Музей Булгакова. Билеты рекомендуется приобретать онлайн или использовать бесконтактные средства оплаты. А все музеи должны соблюдать необходимые санитарные требования. Кроме того, в залах нанесут специальную навигацию, которая поможет лучше ориентироваться и не создавать толпы. Но такие маршруты не обязательны, вернуться, чтобы рассмотреть экспонат еще раз, можно. Теперь снова открыты Мавзолей и некрополь у Кремлевской стены. У посетителей будут измерять температуру, также они должны быть в масках или перчатках и соблюдать безопасную дистанцию. Предполагается, что остальные музейно-выставочные площадки столицы возобновят работу до середины сентября.



1 июля – основной день голосования по поправкам в Конституцию. Участки открыты по всей стране. Они будут работать до 20:00. Всех, кто приходит за бюллетенем, обеспечивают масками, перчатками и антисептиками. Для удобства и безопасности россиян голосование началось заранее – 25 июня. За пять дней участие в нем приняли более 49 миллионов человек. По словам Эллы Памфиловой, явка составила почти 46%. Глава ЦИК также отметила, что подсчет голосов по итогам каждого дня не проводился. Он начнется только вечером 1 июля, когда голосование закончится по всей стране. Жители Москвы и Нижегородской области могли сделать свой выбор дистанционно – поучаствовать в электронном голосовании, которое завершилось вечером 30 июня. Такой возможностью воспользовались более миллиона человек. В том числе космонавт Анатолий Иванишин. Он проголосовал онлайн, находясь на борту Международной космической станции.

Бельгия перешла к четвертой фазе ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Теперь гражданам можно собираться группами до 15 человек. При соблюдении необходимых условий разрешено открыться бассейнам, театрам, игровым залам и оздоровительным центрам. Однако они будут работать по системе бронирования и в течение определенного периода времени. В швейцарском Цюрихе около 600 человек отправлено на карантин после массовой вспышки коронавируса в одном из ночных клубов. Первоначально заражение подтвердилось у одного мужчины, затем положительными оказались тесты пяти его знакомых. Власти пошли на вынужденные меры, отправив участников вечеринки в обсервацию. В Праге местные жители решили отпраздновать окончание карантина с размахом. Они накрыли огромный стол на мосту. После ужина состоялся концерт, а затем импровизированная дискотека. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.