"Москва и мир": расследование пожара в частном доме престарелых и новый экипаж МКС

Следственный комитет возбудил второе уголовное дело в связи с пожаром в доме престарелых в Москве. Речь об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как сообщили в полиции, это здание на западе Москвы никто не проверял. Оно вообще не было принято в эксплуатацию. В реестре значился только земельный участок, на котором стоит дом престарелых. Следователи и криминалисты опрашивают свидетелей пожара. Изъяты записи с камер видеонаблюдения, назначены экспертизы. Пожар квалифицировали как непредумышленное убийство. Неисправность электропроводки и котла отопления рассматривают как основную версию. Ранее Роспотребнадзор проводил в здании проверку и выяснилось, что там не было специально отведенных помещений для глаженья. Постояльцы пользовались утюгами в общих комнатах. В результате пожара погибли три женщины, которые проживали в учреждении и мужчина–сотрудник. 16 пострадавших госпитализированы.

На МКС прибыл новый экипаж. Пилотируемый корабль "Союз МС-16" пристыковался к станции. Сближение c орбитой прошло по шестичасовой схеме – старт с космодрома "Байконур" состоялся в 11 дня. Пуск провели в штатном режиме. Причем впервые использовалась ракета, полностью состоящая из российских комплектующих. На МКС прилетели космонавты "Роскосмоса" Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт НАСА Кристофер Кэссиди. Они пробудут на станции чуть больше полугода. В их расписании: научно-прикладные исследования и работы по дооснащению российского сегмента МКС. В свете последних событий на Земле, подготовка к полету в космос проходила в условиях повышенной безопасности. Космонавты были практически полностью изолированы от окружающих. Кроме того, участники экспедиции, а также те, кто с ними контактировал, проходили проверки на коронавирус. А сам пуск прошел без традиционных проводов с родственниками и друзьями.

Интернациональные силы в борьбе с коронавирусом. В Италии российские врачи совместно с итальянскими коллегами приняли первых пациентов в полевом госпитале Бергамо. Сейчас там находятся 10 больных с диагнозом COVID-19. Всего больница рассчитана на 142 места. рекордное число выздоровевших – более 2000 человек. Таким образом, общее количество пациентов, переболевших COVID-19, достигло почти 27 тысяч. А вот в Сербии пока случаев выздоровления не зафиксировано. В стране почти 2700 зараженных, среди них сын президента Александра Вучича. На Балканах тоже находятся российские специалисты. 11 самолетов ВКС в конце марта доставили в Белград десятки военных медиков, средства защиты и необходимое оборудование. Наши специалисты уже обработали около 100 тысяч кв.метров помещений и территорий. А сейчас проводят осмотр и диагностику местных жителей.