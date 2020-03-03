"Москва и мир": ситуация под контролем и миграционный хаос

В Москве не будут отменять массовые мероприятия из-за коронавируса. Об этом сообщили в департаменте торговли и услуг. В ведомстве отметили, что в интернете регулярно появляется информация о введении дополнительных ограничений, однако она не соответствует действительности. При этом городские службы в любой момент готовы реагировать на разные сценарии развития ситуации с инфекцией.

Задача властей – обеспечить безопасность москвичей и туристов. В частности, за всеми прибывающими из Китая туристами ведется постоянное наблюдение, а всех, кто приехал из Италии, Южной Кореи и Ирана дополнительно проверяют.

В аэропортах работают медики, в городских стационарах есть места для пациентов, у которых подозревают заболевание. В детских садах и школах детям ежедневно измеряют температуру, выборочно это будут делать и в метро.

На портале mos.ru появился раздел о новом коронавирусе. В нем публикуются актуальные официальные сведения о ситуации с инфекцией в городе. Там есть информация о симптомах заболевания, мерах профилактики и рекомендации туристам.

Ложные минирования добрались до авиации. Из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва самолет, направлявшийся из Владивостока в Москву, вынужденно приземлился в Хабаровске. На борту находились больше 180 человек. Людей эвакуировали, салон проверили и ничего не обнаружили. Из-за этого инцидента задержка рейса составила четыре с половиной часа. И это не единственный случай ложного минирования на сегодня.

По этой же причине прервали полет самолета, который доставлял пассажиров из Новосибирска в Москву. Борт приземлился в Перми, чтобы его обследовали спецслужбы. Затем лайнер снова вылетел в столицу.

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года. Информацию о якобы заложенной взрывчатке получали суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными. В ФСБ сообщили, что для массовой рассылки сообщений о "минированиях" террористы использовали пять зарубежных сервисов.

Из Турции в Грецию за последнюю неделю прибыли более 130 тысяч нелегалов. Анкара на прошлой неделе объявила об открытии границы с ЕС для беженцев, заявив, что неспособна справиться с новой волной сирийских мигрантов. После этого тысячи нелегалов хлынули в сторону Греции. Беженцы берут границу буквально штурмом. Спецслужбам приходится пускать в ход слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Турецкие власти обвинили Афины в убийстве двух мигрантов. В правительстве Греции это обвинение категорически отвергли. Против приема мигрантов из Сирии и других стран выступают и сами греки.

На острове Лесбос сожгли центр по приему мигрантов. Местные жители отказываются мириться с таким соседством. Ситуацию, которая выходит из-под контроля решают на самом высоком уровне. Руководители различных структур ЕС прибыли на место, чтобы лично оценить обстановку.