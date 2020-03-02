"Москва и мир": завершение карьеры и новые законы

Фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры. Оставить профессиональный спорт ей пришлось по состоянию здоровья. У Аделины Сотниковой проблемы со спиной. Ранее она перенесла операцию на позвоночнике, в ходе которой ей установили шесть титановых шурупов.

На счету фигуристки золото Олимпиады в Сочи и два серебра чемпионата Европы. Сотникова не принимает участие в соревнованиях с 2016 года. Она заявила, что все равно будет выходить на лед, чтобы радовать своих поклонников, выступая на различных шоу.

Аделине Сотниковой 23 года, она родилась в Москве. Кататься начала в четыре года, а с восьми лет тренером спортсменки была советская фигуристка Елена Буянова, именно с ней она завоевала медаль сочинских Игр. Сейчас Сотникова занимается под началом Евгения Плющенко. По словам фигуристки, решение об уходе из профессионального спорта далось ей нелегко. Она долго сомневалась в правильности такого варианта, однако желание сохранить здоровье все же взяло верх.

Материнский капитал за первого ребенка. Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении программы. Сумма выплаты – 466 тысяч 617 рублей. Ежегодно она будет индексироваться. Претендовать на получение средств также может отец, если он является единственным усыновителем. При этом новые правила распространяются на семьи, где первенец появился именно в 2020 году.

Кроме того, после рождения второго ребенка или же в случае его усыновления родители получат еще 150 тысяч. Действие же самой программы продлено до 2026 года. Еще один закон, который подписал президент, касается бесплатного питания для младших классов. С 1 сентября всем ученикам с 1 по 4 класс будут выдавать школьный обед, который должен состоять из горячего блюда и горячего напитка.

Руководство ЕС планирует посетить греко-турецкую границу. На месте еврочиновники хотят обсудить проблему мигрантов. Накануне в течение 12 часов полицейские предотвратили пять с половиной тысяч попыток нелегалов прорваться в Грецию с турецкой территории. За день были арестованы более 70 человек. Возбуждены дела о незаконном въезде в страну.

На ряде пограничных участков произошли ожесточенные столкновения с полицией. При штурме одного из блокпостов беженцы помимо камней и бутылок пустили в ход гранаты со слезоточивым газом. В ответ греческая полиция, чтобы остановить рвущихся через границу людей, использовала слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Анкара ранее объявила, что открыла свои границы с Евросоюзом для сирийских беженцев. К пограничным пунктам потянулись тысячи мигрантов. Но их встречали закрытые двери. Греция перекрыла границы и разместила по периметру полицию и военных.