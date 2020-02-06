"Москва и мир": дополнительные валидаторы и возвращение "Союза МС-13"

Еще 100 валидаторов установят на маршрутах Московских центральных диаметров до конца марта. С такой просьбой обратились пассажиры. Ранее на МЦД установили 100 дополнительных устройств для контроля оплаты проезда. Они появились в границах всех трех тарифных зон: "Центральной", "Пригород" и "Дальней".

Всего на станциях МЦД работает более 430 валидаторов.

Движение по двум Московским центральным диаметрам запустили 21 ноября. Благодаря открытию МЦД удалось разгрузить 20 станций метро. Это произошло за счет того, что люди стали проезжать дальше первых пересадочных станций.

Кроме того, появление Московских центральных диаметров позволило значительно сэкономить на проезде. Со дня введения платы за проезд по МЦД в кошельках пассажиров осталось более 200 миллионов рублей. Сейчас работают два диаметра, а всего их будет пять.

Экипаж МКС благополучно вернулся на Землю. Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-13" совершил посадку в казахстанской степи. Процесс контролировали три самолета, 12 вертолетов, поисково-эвакуационные машины и 15 единиц вспомогательной техники. Также были развернуты пять пунктов управления.

Со станции прилетели космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавты NASA и Европейского космического агентства Кристина Кук и Лука Пармитано. Мужчины провели на орбите 200 суток, а Кристина Кук – 328, установив рекорд по этому показателю среди женщин. Кроме того, она шесть раз поработала за пределами станции и стала участницей первых в истории выходов в космос двух женщин.

Сейчас на МКС находятся россиянин Олег Скрипочка и американцы Джессика Меир и Эндрю Морган. Члены новой космической экспедиции присоединятся к ним весной, они отправятся на орбиту с Байконура 9 апреля.

Президент США разместил в Twitter очередной шутливый ролик. За два часа он набрал более 36 миллионов просмотров. Под композицию Грига "В пещере горного короля" на видео с главой государства появляются таблички. На них сменяются даты четырехлетних сроков президента.

Ролик появился во всемирной паутине сразу после оглашения результатов полосования по делу об импичменте. Как и ожидалось, сенаторы, большинство из которых республиканцы, оправдали Дональда Трампа и по первой и по второй статьям обвинения.

Единственным однопартийцем президента, который поддержал первую статью обвинения стал Митт Ромни. В историю он войдет как первый в истории американский сенатор, проголосовавшим за отстранение президента-однопартийца от власти. Но ни этот факт, ни группы сторонников демократов, которые собрались во время голосования у здания Капитолия, значения не имеют. Решение Сената окончательное и обжалованию не подлежит.