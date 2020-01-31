"Москва и мир": дело сестер Хачатурян и обратный отсчет

В пятницу, 31 января, в Москве начнут убирать новогоднее украшение. Все элементы убранства перевезут на склады, где специалисты комплекса городского хозяйства подготовят их к следующему праздничному сезону.

Украшение столицы к Новому году и Рождеству уже давно стало традицией. В этот раз на улицах установили почти 300 елей, а также световые тоннели, навесы из гирлянд, гигантские шары и арки – всего около трех тысяч декоративных конструкций.

Например, в центре Лубянской площади горожан радовала 30-метровая ель, от которой над всей пешеходной зоной раскинулся шатер из 200 гирлянд. Похожий светящийся купол был и на Манежной площади. Также здесь создали целый еловый лес со сказочными животными. Столешников переулок превратился в "Улицу мерцающих огней". А Никольскую улицу, ставшую любимым местом туристов, украсило "Звездное небо".

Сестрам Хачатурян назначили новые психиатрические экспертизы. Это произошло после заявления Генпрокуратуры о необходимости переквалифицировать девушкам обвинение с "Убийства" на "Самооборону". Ведомство требует дополнительного расследования резонансного дела. После этой новости родственники Михаила Хачатуряна собрали пресс-конференцию и заявили, что хотели бы справедливого наказания для его дочерей.

Во время общения с журналистами, адвокаты потерпевших рассказали, что у них есть вопросы к моральному облику сестер. А также подчеркнули, что девушки пошли на преступление в том числе из-за денежного мотива.

27 июля 2018 года Ангелина, Крестина и Мария Хачатурян убили своего 57-летнего отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Они признали вину и рассказали, что дома их регулярно били и подвергали сексуальному и психологическому насилию. Позже следствие установило, что сестры говорили правду о многолетних издевательствах отца.

Великобритания 31 января после 23 часов перестанет быть членом Евросоюза. Произойдет это спустя три с половиной года после референдума, на котором британцы подтвердили свое желание видеть страну самостоятельной. На резиденции премьера на Даунинг Стрит установлена специальная иллюминация и проекция часов. Они отсчитывают время, оставшееся до Brexit. За час до "момента истины" Борис Джонсон выступит с обращением к нации.

Кроме того, в Королевстве в обращение выпустят 50-пенсовую монету, посвященную громкому событию. А вот в ЕС заявили, что никаких особых мероприятий по этому поводу не планируют. Флаги Великобритании, висящие возле здания Европарламента, снимут без лишних церемоний. Впереди 11-месячный переходный период. Европейский союз и Великобритания должны договориться о своих будущих отношениях до конца года