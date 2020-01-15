"Москва и мир": правительство РФ ушло в отставку

Правительство России в полном составе ушло в отставку. Об этом Дмитрий Медведев сообщил во время встречи кабинета министров с Владимиром Путиным.

Совещание началось сразу после послания президента, в котором глава государства предложил внести некоторые поправки в Конституцию.

В частности, изменить роль парламента. Госдума должна получить право утверждать председателя правительства, чью кандидатуру предлагает глава государства.

Владимир Путин поблагодарил правительство за работу и попросил исполнять обязанности до формирования нового кабинета. Также президент заявил о намерении создать должность заместителя секретаря Совбеза и предложить ее Дмитрию Медведеву.

В послании Федеральному собранию президент предложил сразу несколько поправок в Конституцию. Так, Владимир Путин считает необходимым изменить процедуру формирования правительства.

Среди других инициатив: Совет Федерации сможет предлагать президенту отправлять в отставку федеральных судей. Руководители силовых ведомств должны назначаться главой государства по согласованию с верхней палатой парламента.

Владимир Путин предлагает ввести в Конституцию норму о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума и закрепить в документе регулярную индексацию пенсий, а также усилить роль губернаторов, Госсовета и Конституционного суда.

Дмитрий Медведев стал абсолютным рекордсменом в новейшей российской истории по времени работы во главе кабинета министров. В должность он вступил в мае 2012 и оставался на посту больше семи лет и восьми месяцев.

Обычно правительство уходит в отставку в связи с инаугурацией президента. Как кабинет Дмитрия Медведева в мае 2018 года. Случалось, что главы государства распускали кабинет министров по собственной инициативе. Так было пять раз.

Рекорд за Борисом Ельциным. В 1998 году он отправил в отставку правительства Виктора Черномырдина и Сергея Кириенко, через год – Евгения Примакова и Сергея Степашина. В 2004 году Владимир Путин освободил от занимаемой должности премьера Михаила Касьянова.

И лишь один раз до сегодняшнего дня кабинет министров уходил по собственной инициативе. В сентября 2007 года Михаил Фрадков подал президенту прошение об отставке возглавляемого им кабинета министров. Подробнее – в программе "Москва и мир".