"Москва и мир": новый ОВД и погодные условия

ОВД в Ростокине переехал в новое здание. Его возвели недалеко от старого – на улице Бажова. Отдел оснащен современными инженерными системами, укомплектован мебелью, оргтехникой и необходимым оборудованием.

До переезда сотрудники работали в двухэтажном помещении площадью около тысячи квадратных метров. Новое четырехэтажное здание отделения в три с половиной раза больше старого. С новосельем сотрудников ОВД поздравил Сергей Собянин.

Аномально теплое начало ноября принесло жителям некоторых регионов страны непогоду. Вместе с плюсовой температурой пришли ливни и сильный ветер. В Новгородской области за последние три дня выпала месячная норма осадков. Некоторые дороги превратились в реки, от внешнего мира отрезаны семи поселков.

Осадки и сильный ветер также в Тульской, Воронежской, Ярославской, Ивановской, Калужской, Рязанской и Смоленской областях. В северные регионы страны этот же циклон принес сильные снегопады и метели. А вот в столице сугробов пока не ждут. Даже несмотря на то, что температура воздуха понижается и приближается к нормальным для календаря отметкам.

Парламент Великобритании распущен, в стране официально стартовала предвыборная кампания. Выборы состоятся 12 декабря 2019 вместо запланированного 2022 года. До этого момента законодательная деятельность в Королевстве будет приостановлена. Парламентарии долго не могли согласовать дату и условия выхода Великобритании из Евросоюза.

Борис Джонсон добивался, чтобы страна покинула ЕС 31 октября. Однако Палата общин выступила против Brexit без сделки. Премьер был вынужден просить о новой отсрочке. Дату перенесли на три месяца. Принимать решение по сделке с ЕС теперь будет новый состав Парламента.

Предвыборный страсти бушуют и в Каталонии. В регион отправлены отряды национальной полиции и гражданской гвардии. Ранее радикально настроенные сторонники независимости Каталонии предупредили о проведении массовых акций протеста. Они начнутся 9 ноября, в день тишины, накануне голосования.