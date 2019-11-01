"Москва и мир": программа реновации и этнографический диктант

01 ноября 2019, 18:00
Проекты реновации представили для обсуждения жителям еще четырех районов Москвы. Там открылись выставки планировки кварталов, которые могут построить в рамках программы. Речь идет о районах Дмитровский, Коньково, Нагорный и Очаково-Матвеевское.
В проектах можно увидеть будущие объекты социальной инфраструктуры: школы, детские сады, центр образования, музыкальную школу, поликлинику. В некоторых районах появятся физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами и крытые катки.
Также запланировано благоустройство территорий. Так, в Очаково-Матвеевском сделают пешеходный маршрут вдоль русла реки Сетуни. В Нагорном районе отремонтируют сквер, а в Конькове и Дмитровском обновят велодорожную сеть. С момента старта программы реновации в новостройки уже переехали около 15 тысяч москвичей. Для них построили 47 домов. Старые же хрущевки демонтируют. Для этого используют специальную технологию так называемого умного сноса.
В преддверии Дня народного единства в России проходит Большой этнографический диктант. Любой желающий может проверить, насколько хорошо он знает историю, культуру и традиции нашей страны. Для этого нужно ответить на 30 вопросов. Большинство из них общие, но есть и такие, которые касаются конкретного региона. На выполнение заданий участникам дают 45 минут.
Первыми Большой этнографический диктант написали жители Дальнего Востока. В Хабаровске тест можно было пройти прямо на железнодорожном вокзале. А в Кемеровской области одной из площадок выбрали православный храм. В Екатеринбурге и в Москве многие участники пришли в национальных костюмах. А жители Тюменской области не просто переоделись, но еще и отправились в чум.
Впервые диктант написали заключенные. Для этого были выбраны исправительные учреждения в Чувашии и Удмуртии. Всего в тестировании примут участие около 100 осужденных из пяти исправительных колоний.
В Калифорнии животных решили подключить к борьбе с пожарами. Травоядных привозят в потенциально опасные районы, где они съедают растительность и таким образом создают противопожарной просеки. Так была спасена президентская библиотека имени Рейгана. В ней хранятся уникальные записи 40-го президента США.
Огонь вспыхнул недалеко от здания. За считанные часы небольшое возгорание превратилось в столб пламени на площади почти 400 гектаров. Борьба с огнем не давала результатов, пока в дело не вмешались козы. Кроме того, Санта Анна – так называют в США ветер, дующий с океана поменял направление. Но если для района, где расположена библиотека Рейгана – это плюс, то для других – катастрофа.
Огненная стихия, разносимая порывами ветра, обрушилась на новые города Калифорнии. В опасной зоне находятся 10 миллионов человек. За ночь площадь пожара увеличилась до 30 тысяч гектаров. Под угрозой уничтожения находятся 90 тысяч сооружений, большинство из них дома. Почти 160 тысяч местных жителей готовятся к экстренной эвакуации.
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