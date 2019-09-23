"Москва и мир": строительство БКЛ и последствия "Тапы"

Завершается строительство станции "Лефортово" Большой кольцевой линии. Новая платформа появится в сквере у кинотеатра "Спутник". При отделке используют белый мрамор, светло-серый гранит и алюминиевые панели. Оформление новой станции будет стилизовано под старинные гравюры ХVII-XVIII веков. Идеей создания именно такого интерьера станции послужил Лефортовский дворец на правом берегу реки Яузы.

Работы на отрезке от "Косино" до "Лефортово" планируется завершить до конца года. Участок Некрасовской ветки из пяти станций будут примыкать к Большой кольцевой линии. Две платформы – Нижегородская и Авиамоторная будут пересадочными.

Раскрыто одно из самых громких преступлений в современной России. Следователям удалось в мельчайших подробностях установить всю картину убийства Михаила Круга, совершенного в Твери 17 лет назад. Тогда в дом знаменитого певца проникли участники банды "Тверские волки" – Александр Агеев и Дмитрий Веселов. Последний, по версии следствия, и застрелил шансонье.

Однако в изначальный план преступников это не входило. Они собирались украсть антиквариат и другие ценные вещи. Предполагалось, что "волки" вдруг "найдут" похищенное, а Михаил Круг останется им должен и будет выплачивать часть гонораров. Но в тот вечер певец неожиданно вернулся домой раньше времени.

Сам Веселов был убит менее чем через год после трагедии в доме Круга, другой член банды был преданным фанатом шансонье и таким образом решил отомстить за смерть кумира. Новые факты раскрыл Александр Агеев, отбывающий пожизненное наказание в колонии. Ранее он отрицал свое участие в "деле Круга".

По меньшей мере 57 человек пострадали в результате тайфуна "Тапа" в Японии. Более 540 жилых домов получили повреждения, почти 430 авиарейсов отменены. В минувшие выходные тайфун обрушился на юг страны, основной удар стихии пришелся на префектуру Окинава. Под влияние "Тапы" попала и Южная Корея.

По всей стране были зафиксированы перебои с электричеством и водоснабжением, затоплены участки автодорог, отменены или задержаны 400 авиарейсов, что затронуло примерно 30 тысяч пассажиров. Медики сообщили об одном погибшем и более 25 пострадавших. Причем эти цифры не окончательные.

В стране ведутся поисково-спасательные работы. "Тапа" стал 17-м тайфуном, сформировавшимся в 2019 году в Тихом океане. В настоящее время он ослаб до состояния области низкого давления и движется в сторону Приморья. Дожди и сильный ветер до 18 метров ожидаются на юго-востоке края. В регионе объявлено экстренное предупреждение.