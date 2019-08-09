"Москва и мир": День строителя и отдых в Крыму

9 августа в "Лужниках" состоялись торжества, посвященные Дню строителя. Для четырех тысяч гостей подготовили большую концертную программу. Лучшим работникам в строительной области присвоили звание "Почетный строитель города Москвы". Их поблагодарили за участие в возведении Политехнического музея, Крытого теннисного клуба в "Лужниках", жилых комплексов на территории ТиНАО, Большой кольцевой линии столичного метро, Северо-Восточной хорды и других знаковых объектов города.

Почти 60% отдыхающих приехали в Крым по мосту через Керченский пролив. Об этом сообщила зампредседателя правительства Ольга Голодец. Она также отметила, что по сравнению с 2018 годом число туристов на полуострове выросло на 11%. Там уже отдохнули четыре миллиона человек. А летом 2020 года добраться в курортные города можно будет и на поезде. Железнодорожное сообщение с Крымом планируют открыть уже в декабре 2019 года.

В июле строители закончили укладывать рельсы. Бригады работали одновременно, шли навстречу друг другу со стороны Керчи и Тамани. Финальные звенья уложили под сводом арки Крымского моста. Ход движения поездов по путям будет плавным и почти бесшумным. Тем временем глава региона Сергей Аксенов рассказал, что из Симферополя могут запустить аэроэкспрессы. Предполагается, что составы свяжут аэропорт с основными курортами полуострова.

В Гонконге несколько сотен человек, одетые в черные футболки, участвуют в сидячей забастовке. Она проходит в зале прилета местного аэропорта. Манифестанты объявили, что намерены находиться там в течение трех дней. При этом они обещают не нарушать работу воздушной гавани и не мешать пассажирам, только раздавать листовки. Главные лозунг – "против тирании и полицейского насилия".

Среди прочего, активисты требуют отставки местного правительства. Массовые протесты в Гонконге продолжаются уже третий месяц. Жители начали выходить на улицы после того, как местные власти приступили к рассмотрению законопроекта, который предусматривает выдачу материковому Китаю людей, преследуемых китайскими властями. Правительство КНР заявило, что пока не будет вмешиваться в происходящее в автономии, но ситуация может поменяться. МИД РФ рекомендовал российским туристам, находящимся в Гонконге, избегать массового скопления людей.