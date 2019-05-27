"Москва и мир": ЕГЭ стартовал и жара в Японии

Новое мобильное приложение, позволяющее оформить извещение о ДТП, могут запустить в Москве и Московской области. Тестировать его будут около девяти месяцев. Как уточнили в Российском союзе автостраховщиков, в качестве эксперимента приложение будет работать также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Водители смогут оформить извещение об аварии, полностью заполнить все поля документа и подписать его через сайт Госуслуг. Кроме того, в приложении появится функция фотофиксации дорожного происшествия. Причем оформить документы можно будет при любой сумме ущерба от ДТП. Сегодня в России работает приложение "ДТП. Европротокол", которое позволяет оформить документ в случае незначительной аварии на дороге.

Ранее сообщалось, что еще одно новое приложение для автовладельцев разработают специалисты Ростеха. Его можно будет использовать для сканирования повреждений машины после аварии. По замыслу программа позволит сравнивать снимки после ДТП с теми, которые были сделаны при оформлении электронного ПТС.

В России начался основной этап единого государственного экзамена. Его открыли испытания по литературе и географии. В итоговой аттестации по этим предметам приняли участие почти 80 тысяч выпускников. Экзамены прошли без сбоев и утечек. Об этом заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

По его словам, ведомство следит за сайтами, которые предлагают фальшивые задания по подготовке к ЕГЭ. А чтобы избежать нарушений во время самих испытаний, процесс контролируют сотрудники Рособрнадзора и общественные наблюдатели. Кроме того, во всех экзаменационных пунктах ведется видеонаблюдение.

Тем временем эксперты напоминают, что купить ответы на задания нельзя и призвали не верить мошенникам, которые предлагают свои услуги в интернете. Основной этап ЕГЭ завершится до 1 июля. Нововведением этого года стал китайский язык. Его школьники будут сдавать наряду с английским, немецким, французским и испанским. Кроме того, теперь ЕГЭ – обязательный экзамен для выпускников Крыма и Севастополя.

Небывалая жара установилась на японском Хоккайдо. Столбик термометра показал около +40 градусов. А в горных районах острова температура обновила рекорд 127-летней давности. Примерно в полдень воздух там прогрелся до +39 градусов. Синоптики отмечают, что такая нехарактерная даже для лета на Хоккайдо жара наступила из-за теплых ветров и очень яркого солнца.

Нетипичная для конца мая погода установилась и в других районах Японии. В Токио днем столбик термометра показывал больше +32 градусов, а в соседней префектуре Сайтама около +36 градусов. Метеорологи просят жителей не проводить много времени на улице, надевать головные уборы и пить побольше жидкости.

В Японии в последние годы фиксируется потепление в летние месяцы. Так лето 2018 года в стране Восходящего солнца стало самым жарким с 1946 года. А в отдельных регионах температура побила рекорд за всю историю наблюдений в стране – столбик термометра перевалил за отметку в +41 градус.