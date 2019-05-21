"Москва и мир": последний рейс и полеты в Италию

В Москве приступили к комплексному благоустройству Школьной улицы. После реконструкции она станет полностью пешеходной. Фасады старинных малоэтажных домов отремонтируют, а дорожное полотно замостят гранитной плиткой.

Брусчатку XIX века сохранят, ее фрагменты станут частью обновленного облика района. Для удобства горожан установят лавочки, урны и 150 фонарей, стилизованных под исторические. Также на улице будут разбиты газоны площадью 11 тысяч квадратных метров и высажено более 20-и деревьев.

Благоустройство собираются завершить осенью. Планируется, что на обновленной улице будут организовывать различные городские мероприятия – сезонные ярмарки, концерты и фестивали.

Кроме того, благоустроят сквер на пересечении улицы Сергия Радонежского и Рогожского Вала, где расположен вход на станцию метро "Площадь Ильича". Благоустроенный сквер вместе со Школьной улицей образует единое пространство для отдыха.

Самолет Ту-134, разработанный более 50 лет назад, совершил свой последний пассажирский рейс. Лайнер перевез 70 человек из Иркутска в город Мирный на западе Якутии. Именно с такого маршрута начиналась работа этого типа самолета в авиакомпании "Алроса", которая в последние два года была его единственным эксплуатантом.

В среду, 22 мая, лайнер уже без пассажиров отправится в аэропорт Толмачево, откуда Ту-134 передадут в Новосибирский музей авиации и космонавтики.

Ту-134 был разработан в начале 60-х годов, а активно выпускать самолеты этой модели начали в 80-м. 80-местное воздушное судно стало одним из самых массовых в истории советской гражданской авиации.

В 90-е годы Ту-134 был личным самолетом Аллы Пугачевой. На нем Примадонна преодолела тысячи километров, посетив множество городов во время гастролей

Авиакомпания "Аэрофлот" на 21 и 22 мая внесла изменения в расписание рейсов в Италию. Причина – забастовки сотрудников итальянских аэропортов. Сегодня пришлось отменить полеты из Шереметьево в Болонью, Милан, а также два рейса в Рим. Некоторые перелеты удалось сохранить, отложив время вылета на более позднее.

В "Аэрофлоте" подчеркнули, что оповестят всех пассажиров об изменении расписания. Отмененные рейсы будут выполнены позднее. А прибывшим на регистрацию пассажирам предоставят все необходимое. Государственная авиакомпания "Алиталия" заранее заявила, что намерена отменить около двухсот рейсов, из них 116 международных.

Забастовка коснулась, прежде всего, аэропортов в Риме и Милане. Это уже вторая протестная акция итальянских авиадиспетчеров в течение месяца. Они требуют улучшения условий труда.