07 мая 2019, 16:00

"Москва и мир": катастрофа в Шереметьеве и запрет на пластик

"Москва и мир": катастрофа в Шереметьеве и запрет на пластик

Сергей Собянин подписал постановление о поддержке пострадавших и родственников погибших в авиакатастрофе в Шереметьеве. Детям, живущим в Москве, чьи родители погибли в самолете, предоставят дополнительные ежемесячные выплаты. Также город поможет с организацией похорон и оплатит размещение родственников погибших в гостинице.

5 мая в аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва – Мурманск. На его борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате пожара погиб 41 человек.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело. Среди версий авиакатастрофы рассматриваются неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия. Однако эксперты называют приоритетной – недостаточную квалификацию пилотов. Летчики якобы превысили путевую и вертикальную скорости снижения лайнера, в результате чего произошло жесткое касание шасси по взлетно-посадочной полосе. Самолет начал в буквальном смысле скакать, после чего стойки шасси продавили топливные баки, что спровоцировало воспламенение.

В России готовят запрет на продажу одноразовой пластиковой посуды. Об этом сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Он отметил, что ведомство поддерживает мировую тенденцию по сокращению использования пластика.

В декабре 2018 года Общероссийский народный фронт предложил ввести ограничения на производство и импорт одноразовых товаров из пластика, выделив их в отдельную категорию с повышенной ставкой экологического сбора. А в марте премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что придет время, когда в России на законодательном уровне рассмотрят вопрос о запрете такого вида посуды.

С осени прошлого года отдельные корпорации и целые страны начали отказываться от использования пластика. Также известно, что к 2021 году продажу одноразовой посуды запретит Евросоюз. В России первой по пути отказа от пластика пошла Ленинградская область. Там на массовых мероприятиях больше нельзя использовать одноразовую посуду и полиэтиленовые пакеты.

Петр Порошенко не явился в Генеральную прокуратуру Украины. В ведомство он был вызван в рамках расследования "дела Евромайдана". Зимой 2014 года во время разгона многомесячный митинга в центре Киева в столкновениях с силовиками, а также от пуль снайперов погибли более 100 человек. Президента собирались допросить в качестве свидетеля.

По этому же делу Порошенко уже вызывали в прокуратуру три года назад. Тогда президент Украины отказался подписать протокол допроса, который продолжался шесть часов. Источник в ведомстве сообщил, что в этот раз Порошенко вызывают и для нового допроса, и для подписания предыдущего протокола.

Сегодня же стало известно, что национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия. Ему вменяется "Злоупотребление властью", а также "Нецелевое использование бюджетных средств ".
