"Москва и мир": экзамен на права и доклад без доказательств

В московском метро начала работать "умная" система "Антисон". Заместитель мэра Максим Ликсутов рассказал, что с ее помощью контролируется концентрация внимания машинистов во время управления составом.

По словам Ликсутова, анализируется моргание и направление взгляда водителя в режиме реального времени. Если у машиниста отмечается невнимательность или явные признаки сна, то система автоматически подает звуковой и световой сигналы. Если водитель не подтверждает свое бодрствование и полный контроль над ситуацией, то есть не нажимает на специальную "кнопку бдительности", то данные об инциденте отправляются диспетчеру для принятия оперативных мер.

Новая система пока работает в нескольких поездах метро, но в будущем планируется установить "Антисон" во всех составах.

Госавтоинспекция может отменить право на ошибку для сдающих теоретический экзамен на получение водительского удостоверения. Согласно планам ГИБДД, неправильные ответы будут оцениваться "по степени риска в случае принятия такого неверного решения в реальной ситуации". Если оно могло бы привести к аварии, то тест для экзаменуемого будет закончен.

Изменения могут вступить в силу в 2020 году. Также в ГИБДД намерены изменить систему выставления оценки по результатам теоретической части экзамена на права и в целом переработать тест.

Госавтоинспекция планирует увеличить число заданий, а также распределить их по принадлежности к определенной категории транспортных средств. По действующим правилам, теоретическая часть экзамена на права единая для сдающих на все категории. Можно допустить не более двух ошибок на 20 основных вопросов и не более одной ошибки на тематический блок. За каждый неправильный ответ добавляются от пяти до десяти дополнительных заданий.

Доклад Роберта Мюллера не содержит никаких доказательств "вмешательства" России в американские выборы. В МИД России прокомментировали обнародованные результаты расследования спецпрокурора США. Публичный вариант доклада Мюллера был представлен общественности накануне.

Документ содержит почти 450 страниц. Некоторые части доклада недоступны для просмотра и зачеркнуты. Авторы объясняют: это сделано с целью не допустить раскрытия информации о ходе текущих расследований.

Главные выводы: во-первых, Россия в 2016 году пыталась вмешаться в выборы американского президента. Делалось это якобы с помощью соцсетей и хакерских атак. Во-вторых, никто из людей, связанных с Дональдом Трампом, не вступал в сговор с российскими властями. Обнародование результатов расследования и шумиха вокруг него сыграли на руку книжным издательствам.

Доклад спецпрокурора Мюллера появится в продаже в формате книги. The New York Times сообщает, что книга уже стала доступна для предзаказа на крупных сайтах и заняла первое место в рейтинге бестселлеров. Историю "российского вмешательства в американские выборы" в мягкой обложке можно приобрести за девять долларов.