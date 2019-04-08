"Москва и мир": природные пожары и забастовка учителей

Художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова освободили из-под домашнего ареста. Мосгорсуд отменил постановление Мещанского суда, который ранее продлил арест режиссера до 4 июля.

Изменили меру пресечения и двум другим фигурантам дела "Седьмой студии". Под подписку о невыезде освобождены экс-руководитель департамента господдержки искусства Минкульта Софья Апфельбаум и бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин. Еще один подсудимый – экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский находится под подпиской о невыезде с мая 2018 года.

Фигурантов дела "Седьмой студии" обвиняют в хищении из бюджета более 130 миллионов рублей, выделенных на реализацию проекта "Платформа". Подсудимые свою вину категорически отрицают. Адвокаты отмечали, что в действительности объем неучтенных расходов не превышает 43 миллионов, однако и эти средства, по их версии, были израсходованы целевым образом – на постановки.

В России площадь лесных пожаров всего за сутки увеличилась на полторы тысячи гектаров. По стране пожароопасный сезон открыт уже более чем в 30 регионах. На Ставрополье природный пожар повредил трубопровод. Из-за этого было нарушено газоснабжение в полутора тысячах домах. В Псковской области в минувшие выходные едва не сгорел целый дачный поселок, а в Красноярске вспыхнул остров на Енисее. Отдыхающие или местные рыбаки оставили после себя непотушенный костер и сухая трава быстро воспламенилась.

Наиболее сложная обстановка в Сибири и на Дальнем Востоке: в Амурской области, Хабаровском крае, Забайкалье, Бурятии и Хакасии. Самый крупный очаг расположен в Магаданской области. Там огнем охвачены более четырех тысяч гектаров. Сильно полыхает в труднодоступной местности, но специалисты держат эту зону на контроле. Угрозы населенным пунктам нет.

В МЧС предупреждают, что поджоги травы могут привести к трагическим последствиям и напоминают, что виновники пожаров несут, в том числе и уголовную ответственность.

В Польше учебный процесс оказался под угрозой срыва. Учителя во многих школах не вышли на работу. Основное требование бастующих – увеличение заработной платы. Сейчас учителя получают около 930 евро, что меньше средней зарплаты по стране. Профсоюзы требуют повышения на 30 процентов.

Несколько недель правительство вело переговоры с профсоюзами. С частью из них достичь взаимопонимания удалось, но Союз польских учителей и Форум профессиональных союзов решили забастовку не отменять. Протестная акция такого масштаба беспрецедентна для Польши. Ее проведение затронет более 200 тысяч детей.

Сегодня, 8 апреля, в стране не открылись 150 детских садов, 100 начальных школ и около 30 лицеев. Ситуация осложняется тем, что через несколько дней должны начаться школьные экзамены. Результаты ранее проведенного референдума свидетельствуют о том, что готовность принять участие в забастовке изъявили 79% школьных педагогов.