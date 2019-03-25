"Москва и мир": программа реновации и Крымский мост

На Варшавском шоссе началось переселение по программе реновации. Жильцы двух домов в районе Южное Бутово переедут в новостройки на Изюмской улице. Специалисты в центрах информирования продолжают принимать заявления с согласием на переезд, а также полные пакеты документов для подготовки и заключения договоров на новые квартиры.

В Южном Бутове ранее уже расселили три старых дома на Краснолиманской улице. Один уже демонтировали по технологии "умного сноса". Тем временем на северо-востоке Москвы началась подготовка к строительству дома по программе реновации. Об этом сообщил руководитель столичного депстроя Андрей Бочкарев.

Новостройку возведут на Шереметьевской улице. Входы в подъезды будут удобны для маломобильных жителей и родителей с детьми. Входные двери оснастят домофонами. В Москве уже утвержден адресный список из 323 стартовых площадок для новых домов. Их количество будет увеличиваться. Переезды в рамках программы реновации сейчас идут в семи округах столицы.

У Крымского моста – 306 железнодорожных пролетов. Каждый состоит из двух блоков, по которым поезда будут параллельно двигаться в сторону Крыма и обратно. Конструкции изготавливались на российских заводах и в разобранном виде доставлялись на стройплощадку Таманского полуострова. Там строители выполняли сборку, соединив в общей сложности 11 тысяч фрагментов. Вес одного железнодорожного пролета составляет более 500 тонн.

Крымский мост, протяженностью 19 километров, является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли в 2018 году в мае, первые грузовики поехали в октябре.

Караван мигрантов из стран Центральной Америки выдвинулся из южной Мексики в сторону США. В группе почти 1,2 тысячи человек. Прежде, чем начать движение они около двух месяцев провели в районе приграничного мексиканского города Тапачула. Местные СМИ не исключают, что среди мигрантов также есть и граждане Кубы.

Подобные людские караваны из Центральной Америки периодически возникают и отправляются в сторону США с осени 2018 года. Последний стартовал в январе из Гондураса. Тогда мигрантов было около 400 человек. В итоге на американской границе скопилось, по разным данным, от шести до девяти тысяч беженцев.

США усилили военный контингент. Президент Дональд Трамп заявлял, что шокирован ситуацией на американо-мексиканской границе, которая по своим масштабам схожа со вторжением. В январе пограничники вынуждены были применить против мигрантов слезоточивый газ – около 150 человек попытались силой прорваться через границу.