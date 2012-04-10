"Специальный репортаж": Слабые школы могут ликвидировать

В столице есть немало школ, в которые родители не хотят отдавать своих детей. Рядом с так называемыми "слабыми" школами работают сверхпопулярные, число учеников в которых достигает двух тысяч человек. Для решения проблемы власти города изучают возможность присоединения отстающих школ к прогрессивным. Однако специалисты считают, что у этого пути есть как плюсы, так и немало минусов