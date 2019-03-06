"Москва и мир": "правительственный час" Орешкина и хищение газа у "Газпрома"

Госдума перенесла "правительственный час" министра экономического развития после критики Вячеслава Володина. Спикер нижней палаты парламента остался недоволен тем, что Максим Орешкин не смог назвать точную сумму, которая пойдет на госпрограммы и нацпроекты, а также сроки выполнения поручений президента, озвученных в послании Федеральному собранию.

Вячеслав Володин предложил министру выступить в другой раз. Ситуацию прокомментировал Владимир Жириновский. Он заявил, что не припомнит подобного за все время, что работает в Госдуме.

Предложение перенести "правительственный час" с участием Максима Орешкина поддержали все фракции Госдумы. Сам министр согласился выступить перед депутатами еще раз, отметив, что предложенные вопросы заслуживают серьезного обсуждения.

Следователи предъявили советнику главы "Газпром межрегионгаз" Раулю Арашукову официальное обвинение в хищении газа на 30 миллиардов рублей и создании преступного сообщества. Ранее арестованный только являлся подозреваемым по этим же статьям.

В рамках "дела Арашуковых" сотрудники Следственного Комитета, ФСБ и МВД уже провели свыше 40 обысков в 22 городах Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Дагестане. Задержаны 9 человек, в числе которых и Арашуков младший – 32-х летний сенатор Рауф Арашуков. Его задержали 30 января прямо в зале заседаний Совета Федерации и лишили неприкосновенности.

Следствие считает, что он организовал убийства в 2010 году в Черкесске представителя одного из молодежных движений Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова. Сейчас молодой сенатор находится в московском СИЗО "Лефортово".

Швейцарский национальный банк представил новую купюру – банкноту в одну тысячу франков – она самая крупная по номиналу в Европе и вторая – в мире. Впереди лишь десяти тысяч брунейских долларов. Тысячефранковая купюра стала пятой в новой серии. Ранее в ход пустили обновленные 10, 20, 50 и и 200 франков.

Выпускать в обращение новую банкноту начнут ровно через неделю. Планы Швейцарии отличаются от мировой тенденции: нацбанки мира, напротив, стимулируют рост электронных платежей и выводят из обращения крупные купюры. Европейский центральный банк, например, объявил о прекращении выпуска с апреля банкнот в 500 евро.

В Швейцарии наличные деньги и крупные купюры по-прежнему популярны. Почти 70% всех расчетов в стране совершаются за наличный расчет.