"Москва и мир": эпидемия гриппа и судьба Скрипалей

26 февраля 2019, 14:00
Ракетные комплексы "Ярс" прибыли в Москву для подготовки к военному параду на Красной площади. Колонна совершила марш из Ивановской области. Многотонные боевые машины проехали почти 400 километров по федеральным трассам. Кроме того, по пути следования они прошли около 50 опасных поворотов, мостов и железнодорожных переездов.
По словам заместителя командующего Владимирским ракетным объединением генерал-майора Владимира Квашина, весь личный состав парадного расчета показал высокую маршевую выучку. Сейчас ракетные комплексы находятся на полигоне Алабино, который будет базой боевых машин до начала репетиций парада. Чтобы получить право управлять "Ярсами" личный состав прошел серьезную подготовку. Длина комплекса практически 23 метра, ширина – 3,5.
Эпидемия гриппа в России завершится в апреле. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, информационно-профилактическая кампания по гриппу в стране будет проводиться пока эпидситуация с вирусом не закончится. Подобный прогноз ранее дала и глава Минздрава Вероника Скворцова. Также она отметила, что благодаря вакцинации существенно снизилась заболеваемость и смертность от вируса. Прививки от гриппа в 2018 году сделали больше 70 миллионов человек.
Превышенный эпидемический порог по ОРВИ и гриппу был зафиксирован в 48 регионах страны, в том числе в Тверской, Тульской, Калужской, Рязанской, Ярославской, Владимирской областях. В некоторых эпидемия уже идет на спад. Большая часть проведенных лабораторных исследований подтверждают у больных наличие вируса гриппа типа A. По словам медиков, чаще взрослого населения грипп подхватывают школьники и дети от 3-6 лет.
Отравленные в Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы. Об этом заявил посол Великобритании в России Лори Бристоу. Кроме того, дипломат рассказал, что Скрипалям сообщили о желании представителей российского посольства встретиться с ними. Однако от этого предложения отец и дочь якобы категорически отказываются. Если Скрипали все-таки захотят встретиться с представителями России, им будет предоставлена такая возможность, подчеркнул посол.
Комментируя желание Москвы провести совместное расследование инцидента, Лори Бристоу сообщил, что Лондон в этом не заинтересован. По его словам, британские спецслужбы знают, кто совершил отравление и располагают гораздо большей информацией по делу Скрипалей, чем публикуют СМИ.
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