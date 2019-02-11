"Москва и мир": прощание с артистом и капитан "Норда"

В Москве простились с народным артистом Сергеем Юрским. Гражданская панихида прошла в Театре имени Моссовета, куда пришли поклонники творчества актера, его друзья и коллеги. Среди них – глава Союза театральных деятелей России Александр Калягин, режиссер Сергей Женовач, актеры Евгений Стеблов, Авангард Леонтьев, гендиректор Большого театра Владимир Урин.

Сергей Юрский скончался на 84 году жизни. По словам дочери артиста, причиной смерти стала остановка сердца. Легендарный актер снялся более чем в 40 картинах. Одной из его самых ярких ролей стал Остап Бендер в "Золотом теленке". Также Сергей Юрский известен по работам в фильмах "Республика ШКИД", "Место встречи изменить нельзя", "Любовь и голуби" и других.

Кроме того, он был занят в десятках театральных ролей, занимался режиссерской работой. За вклад в развитие культуры и искусства Сергей Юрский получил почетные ордена "За заслуги перед Отечеством", премии "Кинотавр" и "Звезда Театрала".

Капитан сейнера "Норд", который 10 месяцев находился на Украине под следствием, вернулся в Крым. Владимир Горбенко рассказал, что попал на полуостров по российскому паспорту. По его словам, на Украине ему предлагали заключить сделку со следствием и получить условный срок, однако он отказался, так как не видит своей вины и считает себя гражданином России. Ранее украинская полиция объявила Владимира Горбенко в розыск как без вести пропавшего, так с конца января он не выходил на связь со своими адвокатами.

Сейнер "Норд", который ходил под флагом России, 25 марта 2018 года задержали в украинской части территориальных вод Азовского моря. Экипаж обвинили в нарушении морской границы. В отношении капитана судна Владимира Горбенко возбудили сразу два уголовных дела, ему грозило до пяти лет лишения свободы. Херсонский суд отпустил его под залог с обязательством являться на следственные действия, других моряков оштрафовали. Позднее семерых членов экипажа "Норда" обменяли на семерых украинских моряков.

Венесуэла демонстрирует военную мощь. В республике начались крупнейшие гражданско-военные учения, в которых участвуют не только вооруженные силы, но и народное ополчение. Николас Мадуро уже назвал их "крупнейшими в истории страны". Маневры продлятся до 15 февраля. Они приурочены к 200-летию Ангостурского конгресса, на котором была провозглашена независимость Венесуэлы.

Перед началом учений Николас Мадуро ознакомился с образцами военной техники, в том числе с ракетными установками российского производства, которые состоят на вооружении венесуэльской армии. Предполагается, что во время маневров военные отработают сценарии возможного "вторжения на территорию страны". Учения в Венесуэле проходят на фоне заявлений США о том, что Вашингтон не исключает возможности применения военной силы для разрешения политического кризиса в республике.